CG Naxal Encounter: 1 करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर हिड़मा का खेल खत्म, 100 से अधिक वारदातों में था शामिल, पत्नी सहित चार अन्य भी मारे गए

झीरम घाटी हमला (25 मई, 2013) : छत्तीसगढ़ में 2013 में विधानसभा चुनाव होने थे। कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा शुरू की थी। 25 मई, 2013 को यात्रा सुकमा से जगदलपुर लौट रही थी। उसी दौरान नक्सलियों ने झीरम घाटी के पास हमला कर दिया। इस हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके पुत्र, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, उदय मूदलियार, योगेंद्र शर्मा समेत कई कांग्रेस नेताओं सहित 32 लोग मारे गए।

एनआइए समेत हर बड़ी एजेंसी के रडार पर रहा

हिड़मा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआइए) और आइबी जैसी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहा। बस्तर में हुए बड़े हमलों की जांच एनआइए की जिम्मे है। उसे हर हमले के बाद हिड़मा का नाम मिलता रहा। हिड़मा के मारे जाने के बाद बस्तर में नक्सल अध्याय खत्म होने की ओर है।