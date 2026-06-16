NEET UG Exam: जगदलपुर में हेलीकॉप्टर से पहुंचे नीट यूजी एग्जाम के पर्चे, छत्तीसगढ़ के 19 शहरों में बनाए 127 केंद्र

Chhhattisgarh NEET UG Exam 2026: प्रदेश के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस-बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए 21 जून को होने वाली नीट यूजी के पर्चे सोमवार को सेना के हेलीकाॅप्टर से जगदलपुर पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच परचों को रखा गया है, ताकि लीक होने की आशंका न रहे। 3 मई को हुई परीक्षा लीक होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी थी। छत्तीसगढ़ में नीट यूजी के लिए 19 शहरों में 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिस दिन परीक्षा हो रही है, उस दिन योग दिवस भी है। मुख्य सचिव विकासशील ने सभी कलेक्टरों व पुलिस अधीक्षकों को पहले ही परीक्षा प्रभावित न हो, इसलिए जरूरी कदम उठाने को कहा है।