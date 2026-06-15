बस्तर का White Gold! पहली बारिश में ही बनाया नया रिकॉर्ड, मार्केट में ताबड़तोड़ हो रही खरीदारी

बोड़ा एक प्रकार का प्राकृतिक फंगस (मशरूम वर्ग) है, जो साल वृक्षों की जड़ों के आसपास जमीन के भीतर विकसित होता है। पहली बारिश के बाद जब मिट्टी में पर्याप्त नमी और उमस पैदा होती है, तब यह अचानक जमीन को चीरकर बाहर निकलता है। दिखने में साधारण लगने वाला यह बोड़ा अपने स्वाद, दुर्लभता और पोषण गुणों के कारण बेहद खास माना जाता है। बस्तर के आदिवासी समुदाय सदियों से इसे जंगल का अनमोल उपहार मानते आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बोड़ा की तलाश भी किसी खजाने की खोज से कम नहीं होती। जंगलों की मिट्टी, मौसम और साल के पेड़ों की पहचान रखने वाले ग्रामीण ही इसे आसानी से खोज पाते हैं।