CG News: बापू की जयंती पर 103 नक्सली लौटे शांति की राह पर, 103 में 49 हैं इनामी नक्सली, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सरेंडर

उससे पहले इस सरेंडर को बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि फोर्स पिछले एक महीने से इस सरेंडर पर काम कर रही थी। इन नक्सलियों में 49 नक्सली इनामी थे। सरेंडर नक्सलियों में एक डीवीसीएम,4 पीपीसीएम, 4 एसीएम, एक प्लाटून पार्टी सदस्य, 5 एरिया कमेटी सदस्य, 5 मिलिशिया कमांडर, 4 जनताना सरकार अध्यक्ष, 3 डीएकेएमएस अध्यक्ष, 4 सीएनएम अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हैं।