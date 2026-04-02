बड़े पर्दे से मोबाइल तक… बदल गया फिल्म देखने का ट्रेंड, OTT के दौर में फीका पड़ा सिनेमाघरों का जादू

Movie Tickets Expensive: एक दौर था जब नई फिल्म रिलीज होते ही सिनेमाघरों के बाहर लंबी कतारें लग जाती थीं। टिकट खिड़कियों पर भीड़ उमड़ती थी और बड़े पर्दे पर फिल्म देखना लोगों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता था। लेकिन कोविड के बाद फिल्म देखने की आदतों और पसंद में बड़ा बदलाव आया है। अब महंगे टिकट, खाने-पीने पर बढ़ता खर्च, घरों में बड़ी स्क्रीन वाले स्मार्ट टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म की आसान उपलब्धता ने सिनेमाघरों का आकर्षण काफी हद तक कम कर दिया है।