CG News: इन बच्चों को हॉस्टल में नहीं मिलेगी जगह, नए सत्र के लिए कलेक्टर के सख्त निर्देश

संस्थाओं में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आगंतुक पंजी का संधारण अनिवार्य किया गया। अवकाश के बाद लौटने वाले विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए, विशेषकर कन्या छात्रावासों में। भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संस्था में भोजन परीक्षण पंजी रखने तथा प्रतिदिन भोजन का स्वाद परीक्षण कर उसका विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्टॉक पंजी को अद्यतन रखने और खराब सामग्री का नियमानुसार अपलेखन करने को कहा गया।