CG News: संगठन ने 210 सरेंडर नक्सलियों को बताया गद्दार, नक्सली बोले- विरोधाभास पैदा कर रहे

कांकेर/जगदलपुर. बस्तर के जंगलों में पीस कॉरिडोर यानी शांति पथ तैयार हो चुका है। जंगलों से नक्सली हथियार के साथ वापसी कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें इसी महीने तब दिखनी शुरू हुई जब बस्तर में रिकॉर्ड 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। अब इसी नए ट्रेंड के साथ कांकेर में 21 नक्सलियों ने 18 तरह के हथियारों के साथ सरेंडर किया है। पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत हुआ यह आत्मसमर्पण बस्तर रेंज में बदलाव की एक और सशक्त मिसाल बन गया है। आत्मसमर्पण करने वालों में केशकाल डिवीजन नॉर्थ सब ज़ोनल ब्यूरो के कुएमारी-किसकोडो एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य शामिल हैं। इनमें डिवीजन कमेटी सेक्रेटरी मुकेश, चार डीवीसीएम, नौ एसीएम, और आठ पार्टी सदस्य हैं जो अब मुख्यधारा में लौट आए हैं।