टॉप नक्सली लीडर गणपति जिंदा हैं, तेलंगाना DGP रेड्डी बोले- लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है SIB और ग्रेहाउंड्स

Patrika Interview: मनीष गुप्ता/सूर्य प्रकाश तिवारी. नक्सलवाद के खात्मे की दहलीज पर खड़े तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी ने पत्रिका से विशेष बातचीत में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने शीर्ष नक्सलवादी नेता गणपति के जीवित (Naxal Leader Ganpati) होने की पुष्टि करते हुए शेष पांच बड़े नक्सलियों से सरेंडर की अपील की है। पिछले दो वर्षों में 761 माओवादियों का आत्मसमर्पण पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।