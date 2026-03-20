Rajasthan Pension Scheme: 1.36 लाख लाभार्थियों को लग सकता है बड़ा झटका, 31 मार्च तक नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएगी पेंशन

जयपुर। जयपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े करीब 1.36 लाख लाभार्थियों को बड़ा झटका लग सकता है। यदि इन पेंशनधारकों ने 31 मार्च तक अनिवार्य भौतिक सत्यापन नहीं कराया, तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। बता दें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जयपुर जिले में वृद्धावस्था, एकल नारी एवं विशेष योग्यजन श्रेणी के लगभग 5 लाख 95 हजार लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है।