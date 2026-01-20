Rajasthan Budget 2026: नागौर, हनुमानगढ़, बारां समेत 10 जिलों की बड़ी मांगें

Rajasthan Budget 2026-27: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से पहले राज्य सरकार बजट की रूपरेखा तय करने में जुटी है। इसी बीच ‘राजस्थान पत्रिका’ ने प्रदेश के जिलों से जुड़ी जमीनी जरूरतों, प्रमुख मांगों और उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन सुझावों को संकलित कर राज्य सरकार के समक्ष रखने का प्रयास किया है। सामने आया है कि कहीं प्रशासनिक ढांचे की मजबूती की मांग है तो कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे प्राथमिकता में हैं। यदि बजट में इन मांगों को स्थान मिलता है तो विकास को नई दिशा मिल सकती है।