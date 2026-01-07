आस्था की विराट धारा, सर्द हवाओं में गूंजा जय श्री राम

प्रभु नारायण अग्रवाल और बनवारी खटोड़ ने बताया कि गुरुवार दोपहर तीन बजे से जगदगुरु स्वामी रामभद्राचार्य रामकथा का वाचन करेंगे। शिष्य रामचंद्र के सानिध्य में समस्त अनुष्ठान होंगे। इस दौरान एक करोड़ 51 लाख हनुमान नाम जप के माध्यम से विश्व शांति, मानव कल्याण और राष्ट्र उत्थान की कामना की जाएगी। यह होगा खास कार्यक्रम के लिए 350 बाय 450 मीटर क्षेत्र में यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, जिसमें 1008 यज्ञकुंड बनाए हैं। महायज्ञ में 1451 वैदिक विद्वान हवन कराएंगे। श्रद्धालु बड़ी संख्या में यज्ञशाला की परिक्रमा भी करेंगे। हाथोज धाम के स्वामी बालमुकुंदाचार्य ने बताया कि देशभर से औषधियां मंगवाई गई है। 25 हजार लीटर घी, दो लाख किलो लकड़ी की व्यवस्था की गई है। हवन करने से वातावरण शुद्ध होगा। सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। लगभग 50 हजार लोगों सहित यजमानों एवं संत-महात्माओं के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। लकड़ी के चूल्हों पर सात्विक भोजन तैयार किया जाएगा। 111 हलवाई पूरे आयोजन काल में भोजन व्यवस्था संभालेंगे।