Rajasthan Cold Wave Alert: माउंट आबू रहा सबसे ज्यादा ठंडा, इन 13 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे; आज यहां शीतलहर का अलर्ट

बीते 24 घंटे में प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 3 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा सीकर के फतेहपुर में 5 डिग्री, सीकर में 5.4, भीलवाड़ा में 9.4, अलवर में 8.4, चित्तौड़गढ़ में 9.5, चूरू में 7.9, नागौर में 6.1, अंता-बारां में 7.5, जालोर में 8.9, करौली में 8.2, दौसा में 6.9 और झुंझुनूं में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री दर्ज किया गया।