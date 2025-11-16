Rajasthan Cold Wave Alert: माउंट आबू रहा सबसे ज्यादा ठंडा, इन 13 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे; आज यहां शीतलहर का अलर्ट

राजस्थान में सर्दी। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। उत्तर भारत की ओर से आने वाली बफीर्ली सर्द हवाओं के असर से राजस्थान में सर्दी का दौर जारी है। सर्द हवा के असर से राजधानी सहित अधिकांश शहरों में रात के तापमान में गिरावट जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज सीकर जिले में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।
पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजस्थान में माउंट आबू में सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। यहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, सीकर के फतेहपुर में दूसरे दिन भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा। राजधानी जयपुर में भी न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री दर्ज किया गया।
बीते 24 घंटे में प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 3 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा सीकर के फतेहपुर में 5 डिग्री, सीकर में 5.4, भीलवाड़ा में 9.4, अलवर में 8.4, चित्तौड़गढ़ में 9.5, चूरू में 7.9, नागौर में 6.1, अंता-बारां में 7.5, जालोर में 8.9, करौली में 8.2, दौसा में 6.9 और झुंझुनूं में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री दर्ज किया गया।
उधर, अलवर में शनिवार को सुबह धुंध छाई रही। हालांकि जयपुर मौसम केन्द्र ने राज्य में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना जताई है। वहीं, सीकर जिले में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है।
