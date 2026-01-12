12 जनवरी 2026,

सोमवार

जयपुर

16 शहर पांच डिग्री से नीचे, फतेहपुर माइनस 2, नागौर माइनस एक

अलवर, संलूबर और उदयपुर में यलो अलर्ट दर्ज किया गया। मौसम केन्द्र के अनुसार सोमवार को अलवर, डीग, झालावाड़, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।

जयपुर

Vijay Sharma

Jan 12, 2026

-- चूरू और डीडवाना-कुचामन में शीतलहर का रेड अलर्ट

कई जिलों में बच्चों की छुट्टी खत्म, शीतलहर के बीच ​ठिठुरेंगे नौनिहाल

जयपुर। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। रात के पारे में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार को राज्य के 16 शहरों में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से कम रहा। छह शहरों में रात का पारा दो डिग्री से कम रहा। सबसे रात का पारा न्यूनतम तापमान फतेहपुर में माइनस दो डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा नागौर में न्यूनतम तापमान माइनस एक डिग्री दर्ज किया गया। रविवार को झुंझुनूं ,सीकर, चूरू, डीडवाना-कुचामन में शीतलहर का रेड अलर्ट रहा। इसके अलावा कोटपूतली-बहरोड़, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर में ऑरेंज अलर्ट रह। अलवर, संलूबर और उदयपुर में यलो अलर्ट दर्ज किया गया। मौसम केन्द्र के अनुसार सोमवार को अलवर, डीग, झालावाड़, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें चूरू और डीडवाना-कुचामन में शीतलहर का रेड अलर्ट रहेगा।
-मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी सात दिन मौसम शुष्क रहेगा। घने से अतिघना कोहरा और अतिशीतलहर दर्ज की जाएगी। इधर, शीतलहर को देखते हुए जिलों ने कलक्टरों ने 10 जनवरी तक बच्चों के अवकाश बढ़ाए थे। लेकिन सोमवार से कई जिलों में स्कूल खुलेंगे। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी कर रखा है। इसके बाद भी कलक्टरों ने अवकाश नहीं बढ़ाए। ऐसे में बच्चे सोमवार को शीतलहर के बीच स्कूल ठिठुरते हुए जाएंगे।

इन शहरों में पारा पांच डिग्री से कम

अलवर : 4

पिलानी : 1.2
सीकर : 1.7
पाली : 4.8
जैसलमेर : 3.1
माउंट आबू : 2.5
बीकानेर : 2.8
चूरू : 2
श्रीगंगानगर : 3.6
सिरोही : 4.8
करौली : 3.8
दौसा : 3.7
लूणकरणसर : 1.9
झुंझुनूं : 1.9

