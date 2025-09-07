Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

रोडवेज के बेड़े में शामिल हुईं 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बस

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर के अमर जवान ज्योति से आरएसआरटीसी की 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों के फ्लैग ऑफ के साथ ही जयपुर से काठ गोदाम (कैंचीधाम उत्तराखंड) के लिए सुपर लग्जरी बस का शुभारंभ किया।

जयपुर

GAURAV JAIN

Sep 07, 2025

मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंड़ी

शुभारंभ के बाद तकनीकी खामी भी सामने आई

जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर के अमर जवान ज्योति से आरएसआरटीसी की 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों के फ्लैग ऑफ के साथ ही जयपुर से काठ गोदाम (कैंचीधाम उत्तराखंड) के लिए सुपर लग्जरी बस का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक यातायात की सुविधा मिलेगी। नई बसों के संचालन से यातायात के बढ़ते दबाव से राहत मिलेगी।इससे पहले मुख्यमंत्री ने इन बसों का पूजन किया और साथ ही बसों का अवलोकन कर सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।

इधर, शुभारंभ के बाद बसेें संबंधित डिपो के लिए रवाना हुईं, एक बस में तकनीकी खामी सामने आई। अजमेर डिपो की यह बस प्रेशर लीक होने के कारण बंद हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, विधायक गोपाल शर्मा, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अध्यक्ष शुभ्रा सिंह आदि मौजूद थे।

कैंचीधाम जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी सहूलियत

प्रदेशवासियों के लिए जयपुर से काठ गोदाम (उत्तराखंड) जाने के लिए बस सेवा शुरू की गई है। इससे बाबा नीम करौली धाम (कैंचीधाम) जाने वाले यात्रियों को सहूलियत मिलेगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

12 विभिन्न डिपों को मिली हैं बसें

बजट घोषणा की अनुपालना में प्रदेश के 12 विभिन्न बस डिपो को 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें वैशाली नगर, विद्याधर नगर, शाहपुरा, जयपुर, हिंडौन, दौसा, अजमेर, अजयमेरू, कोटपूतली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और भीलवाड़ा शामिल हैं।

बजट घोषणा

800 बसे अनुबंध पर लेने की घोषणा की गई थी

500 बसों में से 300 बसों की खरीद वित्त वर्ष 2024-25 में की जा चुकी

200 बसों की खरीद वित्त वर्ष 2025-26 में की जाएगी

300 बसों में से अब तक रोडवेज प्रशासन को 172 बसें मिल चुकी हैं

128 बसें मिलना बाकी हैं

Published on:

07 Sept 2025 05:37 pm

रोडवेज के बेड़े में शामिल हुईं 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बस

