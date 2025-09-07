रोडवेज के बेड़े में शामिल हुईं 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बस

जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर के अमर जवान ज्योति से आरएसआरटीसी की 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों के फ्लैग ऑफ के साथ ही जयपुर से काठ गोदाम (कैंचीधाम उत्तराखंड) के लिए सुपर लग्जरी बस का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक यातायात की सुविधा मिलेगी। नई बसों के संचालन से यातायात के बढ़ते दबाव से राहत मिलेगी।इससे पहले मुख्यमंत्री ने इन बसों का पूजन किया और साथ ही बसों का अवलोकन कर सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।