18 को आयुक्त से लेकर सफाईकर्मी करेंगे सफाई, बेहतर काम करने वाले सम्मानित होंगे…शहरभर में लगेंगे फोटो

जयपुर. स्वच्छता को लेकर नगर निगम बड़े स्तर पर एक्शन मोड में नजर आएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत 18 अप्रैल को शहरभर में मेगा सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें निगम का पूरा अमला सुबह 7 से रात 9 बजे तक मैदान में रहेगा। 13 जोन के 150 वार्डों में एक साथ अभियान चलाकर 'स्वच्छ जयपुर, सुंदर जयपुर' के लक्ष्य को गति दी जाएगी।