कचरे पर रहेगा निगम की 200 आंखों का पहरा

ग्रेटर नगर निगम अब बड़े स्तर पर कचरा फेंकने वालों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करेगा। नियम तोड़ने वालों का चालान बनाकर निगम की टीम सीधे उनके घर पहुंचेगी। एक जगह किए गए सफल प्रयोग के बाद अब ग्रेटर निगम आगामी सप्ताह से बाकी छह जोन में भी कैमरे लगाने जा रहा है। अगले एक माह में करीब 200 सीसीटीवी कैमरे चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे। दरअसल, निगम की टीम लगातार लोगों को समझा रही थी कि सड़क पर कचरा न फेंकें, लेकिन इसके बावजूद कई जगह अस्थायी कचरा डिपो बनते रहे। अब निगम ने ऐसे स्थानों पर कार्रवाई का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य शाखा उपायुक्त ओम थानवी ने बताया कि जोनों से उन जगहों की सूची मांगी गई है, जहां नियमित रूप से अस्थायी कचरा डिपो बन रहे हैं। उन्हीं स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।