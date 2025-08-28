Jaipur: लिफ्ट देने के बहाने जानकार ने ही किया बलात्कार, फिर श्मशान के सामने छोड़कर हुआ फरार

23 Year Girl Raped By Known: जयपुर जिले के कानोता थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है। जिसमें 23 साल की युवती के साथ उसके ही एक परिचित युवक ने बालात्कार किया। युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि 'आरोपी ने उसे लिफ्ट देने के बहाने अपने साथ बाइक पर बिठाया और फिर सुनसान जगह ले जाकर जबरदस्ती की।'