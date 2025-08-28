Jaipur: लिफ्ट देने के बहाने जानकार ने ही किया बलात्कार, फिर श्मशान के सामने छोड़कर हुआ फरार

23 Year Girl Raped By Known: जयपुर जिले के कानोता थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है। जिसमें 23 साल की युवती के साथ उसके ही एक परिचित युवक ने बालात्कार किया। युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि 'आरोपी ने उसे लिफ्ट देने के बहाने अपने साथ बाइक पर बिठाया और फिर सुनसान जगह ले जाकर जबरदस्ती की।'
पीड़िता मूल रूप से सीकर जिले की निवासी है और किसी काम से जा रही थी। रास्ते में उसे एक परिचित युवक मिला जिससे पहले से उसकी जान-पहचान थी। बातचीत के दौरान युवक ने उसे छोड़ने के लिए कहा था तो परिचित होने के कारण युवती को उस पर भरोसा हो गया और वह उसके साथ बाइक पर बैठकर चली गई।
युवती के अनुसार युवक गलत रास्ते पर सुनसान इलाके में ले गया। वहां जब युवती ने विरोध किया तो उसने धमकाया और फिर बलात्कार किया। घटना के बाद आरोपी ने उसे कानोता क्षेत्र की पुलिया के पास स्थित श्मशान के पास छोड़ दिया और फरार हो गया।
घटना से सदमे में आई पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर कानोता थाने में पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया है और पुलिस आरोपी की तलाश जारी है।