Rajasthan: ‘गिरफ्तारी से नाम हटाने के 25 हजार रुपए ट्रांसफर कर दो…’, फर्जी हेड कांस्टेबल बनकर की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

Jaipur Crime News: जयपुर के रामनगरिया थाना इलाके में गांधी नगर थाने का हेड कांस्टेबल बनकर बदमाश ने 25 हजार रुपए ठग लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि प्रताप नगर निवासी अंबर श्रीवास्तव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
इसमें बताया कि 20 जुलाई को एक व्यक्ति ने फोन कर कहा कि वह गांधी नगर थाने से हेड कांस्टेबल दाताराम बोल रहा है। परिजन सुनील का नाम लेकर उसने कहा कि उसे पुलिस ने उठा लिया है। नाम हटाने के लिए 25 हजार रुपए ट्रांसफर कर दो। घबराए अंबर ने उसके खाते में 25 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में उसने जब सुनील से बात की तो ठगी का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बनीपार्क निवासी अरुण शर्मा है।
वहीं जयपुर के विधायकपुरी थाना इलाके में बाइक सवार बदमाश एक युवक के हाथ से पर्स छीन ले गए। पर्स में आठ हजार रुपए, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज रखे थे। पुलिस अब आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है।
पुलिस ने बताया कि अजमेर के किशनगढ़ निवासी वीरेंद्र सिंह ने थाने में मामला दर्ज करवाया। इसमें बताया कि वह 13 अगस्त को अजमेर पुलिया के पास खड़ा था। तभी एक बदमाश आया और उसके हाथ से पर्स छीन ले गया। पर्स में 8 हजार रुपए, आधार कार्ड, दस्तावेज सहित अन्य सामान रखा था। पीड़ित ने कहा कि उसने दूर तक बदमाश का पीछा भी किया लेकिन वह बाइक को गलियों में दौड़ाता हुआ ओझल हो गया।