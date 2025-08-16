Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan: ‘गिरफ्तारी से नाम हटाने के 25 हजार रुपए ट्रांसफर कर दो…’, फर्जी हेड कांस्टेबल बनकर की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

परिजन सुनील का नाम लेकर उसने कहा कि उसे पुलिस ने उठा लिया है। नाम हटाने के लिए 25 हजार रुपए ट्रांसफर कर दो। घबराए अंबर ने उसके खाते में 25 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 16, 2025

Rajasthan Police
प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

Jaipur Crime News: जयपुर के रामनगरिया थाना इलाके में गांधी नगर थाने का हेड कांस्टेबल बनकर बदमाश ने 25 हजार रुपए ठग लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि प्रताप नगर निवासी अंबर श्रीवास्तव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

इसमें बताया कि 20 जुलाई को एक व्यक्ति ने फोन कर कहा कि वह गांधी नगर थाने से हेड कांस्टेबल दाताराम बोल रहा है। परिजन सुनील का नाम लेकर उसने कहा कि उसे पुलिस ने उठा लिया है। नाम हटाने के लिए 25 हजार रुपए ट्रांसफर कर दो। घबराए अंबर ने उसके खाते में 25 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में उसने जब सुनील से बात की तो ठगी का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बनीपार्क निवासी अरुण शर्मा है।

जैसलमेर के रामदेवरा में मानवता शर्मसार, 2 घंटे की बच्ची को प्लॉट में फेंका, राहगीर ने सुनी सिसकियां तो बची जिंदगी
जैसलमेर
Jaisalmer Humanity Shamed in Ramdevra Newborn Abandoned

बाइक सवार बदमाश ने युवक का लूटा पर्स

वहीं जयपुर के विधायकपुरी थाना इलाके में बाइक सवार बदमाश एक युवक के हाथ से पर्स छीन ले गए। पर्स में आठ हजार रुपए, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज रखे थे। पुलिस अब आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है।

पुलिस ने बताया कि अजमेर के किशनगढ़ निवासी वीरेंद्र सिंह ने थाने में मामला दर्ज करवाया। इसमें बताया कि वह 13 अगस्त को अजमेर पुलिया के पास खड़ा था। तभी एक बदमाश आया और उसके हाथ से पर्स छीन ले गया। पर्स में 8 हजार रुपए, आधार कार्ड, दस्तावेज सहित अन्य सामान रखा था। पीड़ित ने कहा कि उसने दूर तक बदमाश का पीछा भी किया लेकिन वह बाइक को गलियों में दौड़ाता हुआ ओझल हो गया।

RGHS Scheme: अधिकारियों की मनमानी पड़ रही भारी, बिना किसी कारण रोक दिए कई आवेदन
जयपुर
RGHS

16 Aug 2025 02:32 pm

Rajasthan: 'गिरफ्तारी से नाम हटाने के 25 हजार रुपए ट्रांसफर कर दो…', फर्जी हेड कांस्टेबल बनकर की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

