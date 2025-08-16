Rajasthan: ‘गिरफ्तारी से नाम हटाने के 25 हजार रुपए ट्रांसफर कर दो…’, फर्जी हेड कांस्टेबल बनकर की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

इसमें बताया कि 20 जुलाई को एक व्यक्ति ने फोन कर कहा कि वह गांधी नगर थाने से हेड कांस्टेबल दाताराम बोल रहा है। परिजन सुनील का नाम लेकर उसने कहा कि उसे पुलिस ने उठा लिया है। नाम हटाने के लिए 25 हजार रुपए ट्रांसफर कर दो। घबराए अंबर ने उसके खाते में 25 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में उसने जब सुनील से बात की तो ठगी का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बनीपार्क निवासी अरुण शर्मा है।