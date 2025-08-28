जयपुर की 26 दुकानों को सील करके जड़ा ताला, आदेशों की उड़ी धज्जियां तो एक्शन मोड में आया निगम, जानें क्या है पूरा मामला

Shops Sealed In Jaipur: पर्यूषण पर्व और संवत्सरी पर बुधवार को शहर में मीट, मछली और अंडे की दुकानें खुलेआम चलती रहीं। स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) के आदेश पूरी तरह हवा हो गए। शहर के मुख्य बाजारों में तो कुछ असर दिखाई दिया, लेकिन बाहरी इलाकों और अंदरूनी गलियों में मीट की थड़ियां और दुकानें धड़ल्ले से खुली रहीं। नगर निगम की ओर से 26 दुकानों को सील करने की कार्रवाई जरूर हुई लेकिन यह भी महज खानापूर्ति साबित हुई। ग्रेटर निगम ने केवल 4 दुकानों पर कार्रवाई की, जबकि हैरिटेज निगम ने 22 दुकानों पर ताले जड़े।