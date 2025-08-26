जयपुर के सबसे बड़े चौराहों में सुमार इस जंक्शन का होगा कायाकल्प, 249 करोड़ की लागत से बदलेगी सूरत

वर्तमान में यहां से रोजाना डेढ़ लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं। असुविधाजनक ट्रैफिक व्यवस्था के कारण पीक आवर्स ही नहीं, सामान्य घंटों में भी जाम लगता है। सर्विस रोड पर भी आवागमन सुगम नहीं है, जिससे वाहन चालकों को रॉन्ग साइड जाना पड़ता है। खासतौर पर जब अजमेर से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन सी-जोन बाइपास पर चढ़ते हैं और जयपुर से पृथ्वीराज नगर की ओर जाने वाले वाहन सर्विस रोड पर बढ़ते हैं, तो ट्रैफिक की कैंची बन जाती है। इससे हर समय हादसे का खतरा बना रहता है।