Vande Bharat Train: जोधपुर-दिल्ली वंदेभारत एक्सप्रेस की अधिकतम रफ्तार सुन चौंक जाएंगे…जल्द होने वाला है ट्रायल

जयपुर। प्रदेशवासियों को दो वंदेभारत ट्रेन के साथ ही 8 रेलवे स्टेशन की भी सौगात मिलेगी। रेलवे का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका 13 से 15 सितंबर के बीच वर्चुअल उद्घाटन कर सकते हैं। दरअसल, बीकानेर में रविवार को वंदेभारत का रैक पहुंच गया है, जबकि जोधपुर में चार-पांच दिन में पहुंचेगा।
दोनों रैंक का ट्रायल रन दिल्ली कैंट की बजाय लोकल रूट पर होगा। दोनों रूट पर ट्रेनें फिलहाल 160 किमी/घंटा की फुल स्पीड पर नहीं दौड़ेंगी, इनकी अधिकतम रफ्तार 70 से 75 किमी/घंटा ही रहेगी। ऐसे में यात्रियों की हाईस्पीड ट्रेन की खुशी थोड़ा कम हो सकती है।
प्रस्तावित रूट फाइनल होने के बाद किराया सूची और टाइम टेबल पर मंथन चल रहा है। संभावना है कि इस सप्ताह रेलवे किराया और ठहराव की सूची जारी करेगा।
उत्तर पश्चिम रेलवे के जैसलमेर, नोखा, बाड़मेर, सोमेसर, खैरथल, नारनौल, नीमकाथाना और रेवाड़ी स्टेशन के कायाकल्प का काम पूरा हो चुका है। वंदेभारत ट्रेनों के साथ ही इन स्टेशनों का भी उद्घाटन होने की संभावना है।
यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हर दिन संचालित होगी। जोधपुर से यह ट्रेन सुबह 5.30 बजे रवाना होकर दोपहर 1:30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। जयपुर जंक्शन पर सुबह 9:35 बजे आएगी और 5 मिनट का ठहराव करेगी। दिल्ली कैंट यह ट्रेन दोपहर 3:10 बजे रवाना होकर शाम 7:10 बजे जयपुर और रात 11:15 बजे जोधपुर पहुंचेगी।
आवाजाही के दौरान यह ट्रेन जोधपुर से रवाना होने के बाद डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, गुरूग्राम स्टेशन पर ठहराव करेगी फिर दिल्ली कैंट स्टेशन पर पहुंचेगी। यह ट्रेन 8 घंटे 5 मिनट में जोधपुर से दिल्ली कैंट (605 किमी) पहुंच जाएगी।
बीकानेर से यह ट्रेन सुबह 5:45 बजे रवाना होकर 6 घंटे 15 मिनट में 448 किमी की दूरी पूरी कर सुबह 11:50 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। दिल्ली कैंट से यह ट्रेन शाम 4:45 बजे रवाना होकर रात 11 बजे बीकानेर पहुंचेगी। आवाजाही के दौरान यह ट्रेन बीकानेर से रवाना होकर रतनगढ़, चूरू, रेवाड़ी स्टेशन पर ठहराव करेगी। (प्रस्तावित टाइम टेबल रेलवे सूत्रों के अनुसार)