Vande Bharat Train: जोधपुर-दिल्ली वंदेभारत एक्सप्रेस की अधिकतम रफ्तार सुन चौंक जाएंगे…जल्द होने वाला है ट्रायल

बीकानेर से यह ट्रेन सुबह 5:45 बजे रवाना होकर 6 घंटे 15 मिनट में 448 किमी की दूरी पूरी कर सुबह 11:50 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। दिल्ली कैंट से यह ट्रेन शाम 4:45 बजे रवाना होकर रात 11 बजे बीकानेर पहुंचेगी। आवाजाही के दौरान यह ट्रेन बीकानेर से रवाना होकर रतनगढ़, चूरू, रेवाड़ी स्टेशन पर ठहराव करेगी। (प्रस्तावित टाइम टेबल रेलवे सूत्रों के अनुसार)