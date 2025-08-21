Vande Bharat: राजस्थान के इन स्टेशनों पर ठहरेगी बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी इस तारीख को दिखा सकते हैं हरी झंडी

केन्द्रीय मंत्री मेघवाल ने बुधवार को रेल मंत्रालय से सम्पर्क कर वंदेभारत ट्रेन की शुरुआत संबंधी चर्चा की। माना जा रहा है कि 26 या 28 अगस्त में से किसी एक दिन का कार्यक्रम तय हो सकता है। अभी तक वंदेभारत ट्रेनों को पहले फेरे को प्रधानमंत्री स्वयं हरी झंडी दिखाकर रवाना करते रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को बीकानेर बुलाने अथवा दिल्ली में प्रधानमंत्री से ट्रेन का संचालन शुरू कराने पर विचार हो रहा है।