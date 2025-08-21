Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

Vande Bharat: राजस्थान के इन स्टेशनों पर ठहरेगी बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी इस तारीख को दिखा सकते हैं हरी झंडी

Vande Bharat: बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को लेकर रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम मोदी इसी महीने के अंत में बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत को हरी झंडी दिखा सकते हैं। यहां ट्रेन का पूरा शेड्यूल देखें।

बीकानेर

Kamal Mishra

Aug 21, 2025

Vande Bharat
वंदे भारत एक्सप्रेस- फाइल फोटो

Vande Bharat: बीकानेर। बीकानेर-दिल्ली के बीच चूरू के रास्ते वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा के साथ इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रेलवे डीआरएम और रेल मंत्रालय इस रेल सेवा को जल्द शुरू करने के लिए सक्रिय हुए है। इसके लिए बीकानेर या दिल्ली में ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसमें शामिल होंगे।

केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल लम्बे समय से वंदेभारत ट्रेन बीकानेर से दिल्ली के बीच संचालित करवाने के लिए प्रयासरत थे। वाशिंग लाइन की दिक्कत की वजह से ट्रेन का संचालन नहीं हो पा रहा था। इसके लिए पूर्व डीआरएम आशीष कुमार ने बीकानेर ठहराव करने वाली ट्रेनों में से दो ट्रेनों का फेरा श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ तक बढ़ाने का सुझाव दिया।

ये भी पढ़ें

Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली वंदेभारत ट्रेन का राजस्थान के छह स्टेशनों पर होगा ठहराव, इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन, देखें सूची
जयपुर
vande bharat train

बीकानेर स्टेशन को रखा जाएगा खाली

इससे दो ट्रेनों का भार बीकानेर वाशिंग लाइन पर कम हो और वंदेभारत ट्रेन के लिए जगह बने। कुछ दिन पहले ही लालगढ़-पुरी ट्रेन का फेरा बढ़ाकर श्रीगंगानगर तक कर दिया गया। अभी एक ट्रेन का और फेरा बढ़ाकर हनुमानगढ़ तक किया जाना है।

इस तारीख से शुरू हो सकता है ट्रेन का संचालन

केन्द्रीय मंत्री मेघवाल ने बुधवार को रेल मंत्रालय से सम्पर्क कर वंदेभारत ट्रेन की शुरुआत संबंधी चर्चा की। माना जा रहा है कि 26 या 28 अगस्त में से किसी एक दिन का कार्यक्रम तय हो सकता है। अभी तक वंदेभारत ट्रेनों को पहले फेरे को प्रधानमंत्री स्वयं हरी झंडी दिखाकर रवाना करते रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को बीकानेर बुलाने अथवा दिल्ली में प्रधानमंत्री से ट्रेन का संचालन शुरू कराने पर विचार हो रहा है।

सुबह चलेगी और रात में वापसी

बीकानेर-दिल्ली के बीच चूरू के रास्ते करीब 448 किलोमीटर के रेल मार्ग पर वंदेभारत ट्रेन चलाने की स्वीकृति मिली है। यह ट्रेन रोजाना सुबह 5.45 बजे बीकानेर से रवाना होकर 6 घंटे 05 मिनट में 11.50 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। वापसी में शाम 4.45 बजे दिल्ली से रवाना होकर रात 11 बजे बीकानेर जंक्शन पहुंचेगी।

बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत

बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत सुबह 5:45 बजे चलकर रतनगढ़ में 7:18 बजे पहला ठहराव लेगी। रतनगढ़ से 7:20 बजे रवाना होगी और दूसरा स्टॉप चूरू में सुबह 8 बजे लेगी। 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन रवाना होगी और तीसरा स्टॉप हरियाणा के रेवाड़ी में सुबह 10:45 बजे लेगी। वहीं दिल्ली कैंट 11:50 बजे पहुंचेगी।

दिल्ली से बीकानेर वंदेभारत

दिल्ली-बीकानेर वंदेभारत ट्रेन दिल्ली कैंट से शाम 4:45 बजे रवाना होकर हरियाणा के रेवाड़ी स्टेशन शाम 6 बजे पहुंचेगी। वहीं चूरू शाम 8:20 बजे पहुंचेगी और रतनगढ़ शाम 8:53 बजे पहुंचेगी। फाइनली ट्रेन बीकानेर रात 11 बजे पहुंचेगी।

बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत का संभावित किराया

वंदेभारत का किराया श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग होता है। एसी चेयर का किराया करीब 1300 रुपए होगा। एग्जीक्यूटिव चेयर का करीब 2400 रुपए होगा। ट्रेन में यात्री को लग्जरी सुविधाएं मिलती हैं।

ये भी पढ़ें

Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, राजस्थान को 2 नई वंदेभारत ट्रेन की सौगात
जयपुर
new Vande Bharat trains

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Vande Bharat

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2025 01:47 pm

Published on:

21 Aug 2025 01:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Vande Bharat: राजस्थान के इन स्टेशनों पर ठहरेगी बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी इस तारीख को दिखा सकते हैं हरी झंडी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.