Vande Bharat: राजस्थान के इन स्टेशनों पर ठहरेगी बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी इस तारीख को दिखा सकते हैं हरी झंडी

Vande Bharat: बीकानेर। बीकानेर-दिल्ली के बीच चूरू के रास्ते वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा के साथ इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रेलवे डीआरएम और रेल मंत्रालय इस रेल सेवा को जल्द शुरू करने के लिए सक्रिय हुए है। इसके लिए बीकानेर या दिल्ली में ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसमें शामिल होंगे।
केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल लम्बे समय से वंदेभारत ट्रेन बीकानेर से दिल्ली के बीच संचालित करवाने के लिए प्रयासरत थे। वाशिंग लाइन की दिक्कत की वजह से ट्रेन का संचालन नहीं हो पा रहा था। इसके लिए पूर्व डीआरएम आशीष कुमार ने बीकानेर ठहराव करने वाली ट्रेनों में से दो ट्रेनों का फेरा श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ तक बढ़ाने का सुझाव दिया।
इससे दो ट्रेनों का भार बीकानेर वाशिंग लाइन पर कम हो और वंदेभारत ट्रेन के लिए जगह बने। कुछ दिन पहले ही लालगढ़-पुरी ट्रेन का फेरा बढ़ाकर श्रीगंगानगर तक कर दिया गया। अभी एक ट्रेन का और फेरा बढ़ाकर हनुमानगढ़ तक किया जाना है।
केन्द्रीय मंत्री मेघवाल ने बुधवार को रेल मंत्रालय से सम्पर्क कर वंदेभारत ट्रेन की शुरुआत संबंधी चर्चा की। माना जा रहा है कि 26 या 28 अगस्त में से किसी एक दिन का कार्यक्रम तय हो सकता है। अभी तक वंदेभारत ट्रेनों को पहले फेरे को प्रधानमंत्री स्वयं हरी झंडी दिखाकर रवाना करते रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को बीकानेर बुलाने अथवा दिल्ली में प्रधानमंत्री से ट्रेन का संचालन शुरू कराने पर विचार हो रहा है।
बीकानेर-दिल्ली के बीच चूरू के रास्ते करीब 448 किलोमीटर के रेल मार्ग पर वंदेभारत ट्रेन चलाने की स्वीकृति मिली है। यह ट्रेन रोजाना सुबह 5.45 बजे बीकानेर से रवाना होकर 6 घंटे 05 मिनट में 11.50 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। वापसी में शाम 4.45 बजे दिल्ली से रवाना होकर रात 11 बजे बीकानेर जंक्शन पहुंचेगी।
बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत सुबह 5:45 बजे चलकर रतनगढ़ में 7:18 बजे पहला ठहराव लेगी। रतनगढ़ से 7:20 बजे रवाना होगी और दूसरा स्टॉप चूरू में सुबह 8 बजे लेगी। 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन रवाना होगी और तीसरा स्टॉप हरियाणा के रेवाड़ी में सुबह 10:45 बजे लेगी। वहीं दिल्ली कैंट 11:50 बजे पहुंचेगी।
दिल्ली-बीकानेर वंदेभारत ट्रेन दिल्ली कैंट से शाम 4:45 बजे रवाना होकर हरियाणा के रेवाड़ी स्टेशन शाम 6 बजे पहुंचेगी। वहीं चूरू शाम 8:20 बजे पहुंचेगी और रतनगढ़ शाम 8:53 बजे पहुंचेगी। फाइनली ट्रेन बीकानेर रात 11 बजे पहुंचेगी।
वंदेभारत का किराया श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग होता है। एसी चेयर का किराया करीब 1300 रुपए होगा। एग्जीक्यूटिव चेयर का करीब 2400 रुपए होगा। ट्रेन में यात्री को लग्जरी सुविधाएं मिलती हैं।