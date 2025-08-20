Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, राजस्थान को 2 नई वंदेभारत ट्रेन की सौगात

रेलवे अधिकारियों का दावा है कि इनके लिए नई रैंक अगले सप्ताह तक राजस्थान पहुंच जाएगी। इस महीने के अंत तक या सितम्बर के पहले सप्ताह में ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने जोधपुर से वाया जयपुर व बीकानेर से वाया चूरू होते हुए दिल्ली कैंट तक वंदेभारत चलाने की हरी झंडी दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे इसकी तैयारी में जुट गया है।