Jaipur: डेटिंग ऐप से लड़कों को फंसाकर, सुनसान जगह बुलाते और करते थे ये काम, राजस्थान से चेन्नई-मुंबई तक देते वारदातों को अंजाम

Kidnap And Loot Through Dating App: जयपुर के मालपुरा गेट थाना पुलिस ने डेटिंग ऐप के जरिये युवक का अपहरण कर लूटपाट करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक कार, मोबाइल और लूटे गए 8 हजार रुपए बरामद किए हैं।
डीसीपी (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी टोनू राज सिंह (28) झालावाड़, शुभम सुमन (23) और लोकेश (22) अंता बारां के रहने वाले हैं। टोनू, शुभम और लोकेश डेटिंग ऐप के माध्यम से लड़कों से संपर्क करते थे। मिलने के बहाने उन्हें सुनसान जगह बुलाकर वारदात को अंजाम देते थे।
पुलिस ने बताया कि 29 अगस्त को पीड़ित युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। युवक ने बताया कि वह सीतापुरा स्थित ज्वैलरी कंपनी में काम करता है। उसके मोबाइल पर डेटिंग ऐप इंस्टॉल था। फोन चालू करते ही उसे एक मैसेज मिला और बातचीत के बाद उसे महावीर कॉलोनी बुलाया गया।
वहां एक व्यक्ति ने उसे कार में बैठा लिया, फिर रास्ते में इंडिया गेट से दो और युवक बैठ गए। सुनसान जगह ले जाकर पीड़ित को बंधक बना लिया। उससे मारपीट की और वीडियो बना लिया। बाद में उसे कोटा और बारां ले जाकर ई-मित्र के माध्यम से रुपए ट्रांसफर करवाए गए।
आरोपी ने चेन्नई और मुंबई एवं आस-पास के इलाकों में भी ऐसी ही वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। आरोपी टोनू राज सिंह के खिलाफ चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, नकबजनी, मारपीट के अलग-अलग थानों में 18 और शुभम व लोकेश के खिलाफ एक-एक प्रकरण दर्ज हैं।