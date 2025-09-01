Jaipur: डेटिंग ऐप से लड़कों को फंसाकर, सुनसान जगह बुलाते और करते थे ये काम, राजस्थान से चेन्नई-मुंबई तक देते वारदातों को अंजाम

वहां एक व्यक्ति ने उसे कार में बैठा लिया, फिर रास्ते में इंडिया गेट से दो और युवक बैठ गए। सुनसान जगह ले जाकर पीड़ित को बंधक बना लिया। उससे मारपीट की और वीडियो बना लिया। बाद में उसे कोटा और बारां ले जाकर ई-मित्र के माध्यम से रुपए ट्रांसफर करवाए गए।