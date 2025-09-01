Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: डेटिंग ऐप से लड़कों को फंसाकर, सुनसान जगह बुलाते और करते थे ये काम, राजस्थान से चेन्नई-मुंबई तक देते वारदातों को अंजाम

Rajasthan Crime News: युवक ने बताया कि वह सीतापुरा स्थित ज्वैलरी कंपनी में काम करता है। उसके मोबाइल पर डेटिंग ऐप इंस्टॉल था। फोन चालू करते ही उसे एक मैसेज मिला और बातचीत के बाद उसे महावीर कॉलोनी बुलाया...

जयपुर

Akshita Deora

Sep 01, 2025

शिकंजे में आरोपी (फोटो: पत्रिका)

Kidnap And Loot Through Dating App: जयपुर के मालपुरा गेट थाना पुलिस ने डेटिंग ऐप के जरिये युवक का अपहरण कर लूटपाट करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक कार, मोबाइल और लूटे गए 8 हजार रुपए बरामद किए हैं।

डीसीपी (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी टोनू राज सिंह (28) झालावाड़, शुभम सुमन (23) और लोकेश (22) अंता बारां के रहने वाले हैं। टोनू, शुभम और लोकेश डेटिंग ऐप के माध्यम से लड़कों से संपर्क करते थे। मिलने के बहाने उन्हें सुनसान जगह बुलाकर वारदात को अंजाम देते थे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : शिक्षक दंपती ने किया गजब का काम, अब शिक्षा विभाग वसूलेगा वेतन के 8.48 करोड़ रुपए, नोटिस जारी
बारां
Rajasthan Baran Teacher Couple Amazing Work Now Education Department will Recover 8.48 crore Rupees of Salary Notice issued

मैसेज भेज बुलाया

पुलिस ने बताया कि 29 अगस्त को पीड़ित युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। युवक ने बताया कि वह सीतापुरा स्थित ज्वैलरी कंपनी में काम करता है। उसके मोबाइल पर डेटिंग ऐप इंस्टॉल था। फोन चालू करते ही उसे एक मैसेज मिला और बातचीत के बाद उसे महावीर कॉलोनी बुलाया गया।

बरामद की गई कार (फोटो: पत्रिका)

वहां एक व्यक्ति ने उसे कार में बैठा लिया, फिर रास्ते में इंडिया गेट से दो और युवक बैठ गए। सुनसान जगह ले जाकर पीड़ित को बंधक बना लिया। उससे मारपीट की और वीडियो बना लिया। बाद में उसे कोटा और बारां ले जाकर ई-मित्र के माध्यम से रुपए ट्रांसफर करवाए गए।

चेन्नई और मुंबई में भी की वारदात

आरोपी ने चेन्नई और मुंबई एवं आस-पास के इलाकों में भी ऐसी ही वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। आरोपी टोनू राज सिंह के खिलाफ चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, नकबजनी, मारपीट के अलग-अलग थानों में 18 और शुभम व लोकेश के खिलाफ एक-एक प्रकरण दर्ज हैं।

ये भी पढ़ें

‘मैं थोड़ा पागल दिमाग का हूं…’, मदन दिलावर के सख्त तेवर, बोले- ‘ऐसे मामलों में शिक्षकों को नहीं छोडूंगा’
भीलवाड़ा
madan dilawar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 12:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: डेटिंग ऐप से लड़कों को फंसाकर, सुनसान जगह बुलाते और करते थे ये काम, राजस्थान से चेन्नई-मुंबई तक देते वारदातों को अंजाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट