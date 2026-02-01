Jaipur: कानोता-चंदलाई-नेवटा बांध पर डे-नाइट टूरिज्म, बोटिंग-ग्रीन लैंड बनेंगे, 15 फरवरी तक DPR तैयार

पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तीनों बांध नए इको टूरिज्म डेस्टिनेशन होंगे। कानोता बांध पर पर्यटन बढाने के लिए कुछ विकास कार्य भी कराए गए थे और पर्यटक वहां पहुंचने भी लगे थे। लेकिन लेकिन बांध से उठने वाली गंदे पानी की बदबू के कारण कुछ समय बाद पर्यटकों के कदम ठिठक गए और अब पर्यटकों की संख्या लगभग शून्य हो गई है।