1 फ़रवरी 2026,

रविवार

home_icon

जयपुर

Jaipur: कानोता-चंदलाई-नेवटा बांध पर डे-नाइट टूरिज्म, बोटिंग-ग्रीन लैंड बनेंगे, 15 फरवरी तक DPR तैयार

Rajasthan eco tourism project: जयपुर जिले में कानोता, चंदलाई और नेवटा बांधों को शहर के नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी है। जल संसाधन विभाग ने काम शुरू कर दिया है और तीनों बांधों के पानी को साफ करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करा रहा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Feb 01, 2026

बांधों से पानी के सैंपल लेते वैज्ञानिक, पत्रिका फोटो

बांधों से पानी के सैंपल लेते वैज्ञानिक, पत्रिका फोटो

Rajasthan eco tourism project: जयपुर जिले में कानोता, चंदलाई और नेवटा बांधों को शहर के नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी है। जल संसाधन विभाग ने काम शुरू कर दिया है और तीनों बांधों के पानी को साफ करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करा रहा है।

सैर-सपाटा, बोटिंग, डे-नाइट, ग्रीन लैंडस्केप से पर्यटक आकर्षित होंगे। तीनों बांधों का पानी सीसे की तरह साफ सुथरा होगा और पर्यटकों को गंदे पानी की बदबू भी परेशान नहीं करेगी। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार 15 फरवरी तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और उसी आधार पर पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा।

पानी के सैंपल लिए, ड्रोन सर्वे पूरा

कानोता, चंदलाई और नेवटा बांधों के पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने वाली फर्म से जुडे वैज्ञानिकों ने तीनों बांधों के पानी और आस-पास के नालों से बांधों तक आ रहे पानी के सैंपल लिए हैं। वहीं बांधों का ड्रोन सर्वे कर गंदे पानी के नालों के स्रोत की जीआई मैपिंग भी कर ली है।

जिससे भविष्य में इन नालों से बांधों में पहुंच रहे पानी को पुख्ता तरीके से रोका जा सके। इसके साथ ही जैव विविधता संरक्षण, जल उपचार की आधुनिक तकनीकों व स्थानीय आजीविका सृजन और पर्यावरण पर्यटन की संभावनाओं को भी देखा जाएगा।

तीन नए इको टूरिज्म डेस्टिनेशन

पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तीनों बांध नए इको टूरिज्म डेस्टिनेशन होंगे। कानोता बांध पर पर्यटन बढाने के लिए कुछ विकास कार्य भी कराए गए थे और पर्यटक वहां पहुंचने भी लगे थे। लेकिन लेकिन बांध से उठने वाली गंदे पानी की बदबू के कारण कुछ समय बाद पर्यटकों के कदम ठिठक गए और अब पर्यटकों की संख्या लगभग शून्य हो गई है।

अफसर ये बोले

कानोता, चंदलाई और नेवटा बांधों के पानी को साफ कराने और पर्यटन से जुडी गतिविधियां शुरू करने के लिए डीपीआर तैयार कराई जा रही है। उम्मीद है कि 15 फरवरी तक डीपीआर तैयार हो जाएगी और फिर इसमें सुझाए गए तरीकों के आधार पर ही तीनों बांधों के पानी का ट्रीटमेंट किया जाएगा।

अनिल थालौर, अधिशासी अभियंता, जल संसाधन विभाग,जयपुर

Hailstorm Warning: 1 फरवरी को राजस्थान के इन 9 जिलों में ओलावृष्टि, 40–50 किमी रफ्तार से चलेंगी हवाएं
जयपुर
image

Published on:

01 Feb 2026 07:59 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: कानोता-चंदलाई-नेवटा बांध पर डे-नाइट टूरिज्म, बोटिंग-ग्रीन लैंड बनेंगे, 15 फरवरी तक DPR तैयार
जयपुर

राजस्थान न्यूज़

