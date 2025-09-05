एमआइ रोड पर 30 फीट गहरी सड़क धंसी, बड़ा हादसा टला

शहर के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक, एमआइ रोड पर स्थित गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर अचानक सड़क धंस गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि सुबह के समय यातायात कम था। स्थानीय लोगों ने सड़क पर एक छोटा गड्ढा देखा और तुरंत हैरिटेज नगर निगम के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। निगम और ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बैरिकेड्स लगाए और यातायात को दूसरे रास्तों पर मोड़ा। अधिकारियों के अनुसार, सड़क के नीचे से गुजर रही 600 एमएम की सीवर लाइन में रिसाव के कारण यह घटना हुई। रिसाव की वजह से नीचे की मिट्टी बह गई और करीब 30 फीट गहरा और 15 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। किशनपोल जोन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू कर दिया था, लेकिन दिन भर हुई बारिश के कारण काम पूरा नहीं हो पाया। एक्सईएन एल.एन. मीणा ने बताया कि जल्द मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा।