Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

एमआइ रोड पर 30 फीट गहरी सड़क धंसी, बड़ा हादसा टला

शहर के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक, एमआइ रोड पर स्थित गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर अचानक सड़क धंस गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि सुबह के समय यातायात कम था। स्थानीय लोगों ने सड़क पर एक छोटा गड्ढा देखा और तुरंत हैरिटेज नगर निगम के अधिकारियों को इसकी [&hellip;]

जयपुर

Amit Pareek

Sep 05, 2025

शहर के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक, एमआइ रोड पर स्थित गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर अचानक सड़क धंस गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि सुबह के समय यातायात कम था। स्थानीय लोगों ने सड़क पर एक छोटा गड्ढा देखा और तुरंत हैरिटेज नगर निगम के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। निगम और ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बैरिकेड्स लगाए और यातायात को दूसरे रास्तों पर मोड़ा। अधिकारियों के अनुसार, सड़क के नीचे से गुजर रही 600 एमएम की सीवर लाइन में रिसाव के कारण यह घटना हुई। रिसाव की वजह से नीचे की मिट्टी बह गई और करीब 30 फीट गहरा और 15 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। किशनपोल जोन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू कर दिया था, लेकिन दिन भर हुई बारिश के कारण काम पूरा नहीं हो पाया। एक्सईएन एल.एन. मीणा ने बताया कि जल्द मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 05:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / एमआइ रोड पर 30 फीट गहरी सड़क धंसी, बड़ा हादसा टला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट