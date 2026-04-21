Jaipur: 4 साल की बच्ची को जन्मदिन पर फ्री मिला जिंदगीभर का ‘अनमोल तोहफा’, परिवार की आंखों में छलके खुशी के आंसू

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह 24 अप्रेल को प्रातः 10 बजे आयोजित किया जाएगा। समारोह में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जो उनके वर्षों के परिश्रम और समर्पण का प्रतीक होगा। इस अवसर पर विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक भी उपस्थित रहेंगे, जिससे कार्यक्रम का उत्साह और बढ़ेगा । समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े करेंगे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, संकाय सदस्य एवं विद्यार्थी भी सहभागी होंगे । साथ ही विभिन्न उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा, जिससे अन्य छात्रों को प्रेरणा मिलेगी ।