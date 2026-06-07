सचिन पायलट आखिर क्यों नहीं बन पाए मुख्यमंत्री ? अशोक गहलोत ने बताया

गहलोत ने कहा कि उस समय सचिन पायलट का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चलने लगा था। इसको चलाने वाले उनके ही लोग थे। मीडिया वाले भी ऐसी खबरें छापकर सचिन पायलट का बड़ा नुकसान किए हैं। गहलोत ने कहा कि इसके बाद बड़ी संख्या में विधायक एकजुट हो गए। उनका कहना था कि यदि 'अशोक गहलोत को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है और राजस्थान में नया मुख्यमंत्री चुना जाता है तो पार्टी के किसी भी अन्य विधायक को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन सचिन पायलट उन्हें स्वीकार नहीं हैं।'