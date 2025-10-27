2026 Holiday Calendar: अगले साल में मिलेगी 50 दिन की छुट्टियां? त्यौहार और अवकाशों के साथ देखें 2026 का कैलेंडर

2026 Festival Calendar: साल 2025 समाप्त होने वाला है। जनवरी से वर्ष 2026 शुरू होगा। वर्ष 2026 में कर्मचारियों को 31 सार्वजनिक व 19 ऐच्छिक अवकाश मिलेंगे। ऐसे में कुल 50 छुट्टियां मिल सकती है। इसका कैलेंडर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया है। कार्मिक 19 ऐच्छिक छुट्टियों में से केवल दो छुट्टी अपनी पसंद से ले सकेंगे। साल में 12 सप्ताह ऐसे हैं जिनमें कर्मचारियों को 3-3 दिन की छुट्टी मिलेगी।