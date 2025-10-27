Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

2026 Holiday Calendar: अगले साल में मिलेगी 50 दिन की छुट्टियां? त्यौहार और अवकाशों के साथ देखें 2026 का कैलेंडर

Next Year Holiday List: इन छुट्टियों के अलावा कलक्टर अपने जिले में साल के दो सार्वजनिक अवकाश घोषित कर सकेंगे। बैंक कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग छुट्टियों का कैलेंडर अलग से जारी करेगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 27, 2025

फोटो: पत्रिका

2026 Festival Calendar: साल 2025 समाप्त होने वाला है। जनवरी से वर्ष 2026 शुरू होगा। वर्ष 2026 में कर्मचारियों को 31 सार्वजनिक व 19 ऐच्छिक अवकाश मिलेंगे। ऐसे में कुल 50 छुट्टियां मिल सकती है। इसका कैलेंडर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया है। कार्मिक 19 ऐच्छिक छुट्टियों में से केवल दो छुट्टी अपनी पसंद से ले सकेंगे। साल में 12 सप्ताह ऐसे हैं जिनमें कर्मचारियों को 3-3 दिन की छुट्टी मिलेगी।

वर्ष 2026 में त्योहारों के सार्वजनिक अवकाश पर शनिवार-रविवार होने के कारण 9 छुट्टी कम हो गई हैं।

इन छुट्टियों के अलावा कलक्टर अपने जिले में साल के दो सार्वजनिक अवकाश घोषित कर सकेंगे। बैंक कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग छुट्टियों का कैलेंडर अलग से जारी करेगा। अगले साल 2 मार्च को होलिका दहन और 3 मार्च को धुलंडी का अवकाश रहेगा। वहीं 8 नवंबर को दीपावली और 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा का अवकाश रहेगा।

धुलंडी 3 मार्च को

कैलेंडर के अनुसार अगले साल की दीपावली और शिवरात्रि रविवार को आएगी। 2 मार्च को होलिका दहन, और 3 मार्च को धुलंडी, 21 सितंबर को रामदेव जयंती और तेजा दशमी, 19 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी, 8 नवंबर को दीपावली, 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा का अवकाश है।

एक साथ मिलेंगे अवकाश

नए साल में कर्मचारियों को तीन-तीन दिन की छुट्टी भी मिलेगी। जिसका अर्थ है 12 सप्ताह ऐसे होंगे जिनमें सरकारी दफ्तर चार-चार दिन ही खुलेंगे। इनमें 7 सप्ताह में शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश है और फिर वीकेंड की छुट्टी रहेगी। पांच सप्ताह ऐसे भी हैं, जिनमें शनिवार, रविवार के बाद सोमवार का अवकाश होगा।

इन त्योहारों पर रविवार

अगले साल 25 जनवरी को देवनारायण जयंती, 15 फरवरी को शिवरात्रि, 19 अप्रेल को परशुराम जयंती, 9 अगस्त को आदिवासी दिवस, 11 अक्टूबर को घट स्थापना, 8 नवंबर को दिवाली के दिन रविवार है। इसी तरह 21 मार्च को इदुल फितर, 11 अप्रेल को ज्योति बा फुले जयंती और 15 अगस्त को शनिवार रहेगा।

Updated on:

27 Oct 2025 01:04 pm

Published on:

27 Oct 2025 01:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 2026 Holiday Calendar: अगले साल में मिलेगी 50 दिन की छुट्टियां? त्यौहार और अवकाशों के साथ देखें 2026 का कैलेंडर

