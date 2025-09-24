Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में महिला के पेट से निकला 6 किलो बालों का गुच्छा, 3 साल से पेट दर्द और सूजन से परेशान थी मरीज

जयपुर के गणगौरी अस्पताल के चिकित्सकों ने दुर्लभ रोग ट्राइकोबेजोआर से पीड़ित 35 वर्षीय एक महिला के पेट से 6 किलो वजनी बालों का गुच्छा सफलतापूर्वक निकालकर चिकित्सा क्षेत्र में कीर्तिमान बनाया है।

जयपुर

kamlesh sharma

Sep 24, 2025

women-stomach
फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। जयपुर के गणगौरी अस्पताल के चिकित्सकों ने दुर्लभ रोग ट्राइकोबेजोआर से पीड़ित 35 वर्षीय एक महिला के पेट से 6 किलो वजनी बालों का गुच्छा सफलतापूर्वक निकालकर चिकित्सा क्षेत्र में कीर्तिमान बनाया है। दावा किया जा रहा है कि यह राजस्थान की पहली हेयर बॉल ट्राइकोबेजोआर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। सर्जरी के बाद 35 वर्षीय महिला पूरी तरह स्वस्थ है। संभवतः उसे गुरूवार को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।

इस संबंध में अस्पताल के सर्जरी विभाग के वरिष्ठ लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. मुकेश शर्मा बताया कि मरीज पिछले तीन साल से पेट दर्द, सूजन और खाने में कठिनाई की समस्या से जूझ रही थी। जांच में आमाशय और छोटी आंत के पास बड़ी मात्रा में बालों का गुच्छा होने की पुष्टि हुई।

ऑपरेशन करना चुनौतीपूर्ण

उन्होंने बताया कि पहले मरीज का पेट में गांठ का ऑपरेशन हो चुका था, इसलिए दूरबीन पद्धति (लेप्रोस्कोपिक) से दोबारा ऑपरेशन करना चुनौतीपूर्ण था। इसके बावजूद डॉक्टरों की टीम ने यह जोखिम उठाया और बिना कोई चीरा लगाए बालों का छह किलोग्राम वजनी गुच्छा निकालने में सफलता पाई। डॉक्टरों का दावा है कि यह राज्य के चिकित्सा इतिहास की पहली ऐसी सर्जरी है

ऑपरेशन टीम में यह रहे शामिल

अस्पताल अधीक्षक डॉ. लिनेश्वर हर्षवर्धन ने बताया कि इस ऑपरेशन को सफल बनाने वाली टीम में डॉ. संजय, डॉ. कमलेश, डॉ. वीरेंद्र, डॉ. शहादत अली, डॉ. लुकमान शामिल रहे। एनेस्थिसिया विभाग से डॉ. हर्ष, डॉ. वीना, डॉ. रवि और अन्य स्टाफ ने भी अहम भूमिका निभाई।

Published on:

24 Sept 2025 07:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में महिला के पेट से निकला 6 किलो बालों का गुच्छा, 3 साल से पेट दर्द और सूजन से परेशान थी मरीज

