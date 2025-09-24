जयपुर में महिला के पेट से निकला 6 किलो बालों का गुच्छा, 3 साल से पेट दर्द और सूजन से परेशान थी मरीज

जयपुर। जयपुर के गणगौरी अस्पताल के चिकित्सकों ने दुर्लभ रोग ट्राइकोबेजोआर से पीड़ित 35 वर्षीय एक महिला के पेट से 6 किलो वजनी बालों का गुच्छा सफलतापूर्वक निकालकर चिकित्सा क्षेत्र में कीर्तिमान बनाया है। दावा किया जा रहा है कि यह राजस्थान की पहली हेयर बॉल ट्राइकोबेजोआर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। सर्जरी के बाद 35 वर्षीय महिला पूरी तरह स्वस्थ है। संभवतः उसे गुरूवार को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।