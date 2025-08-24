Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में 6 नए ट्रेनी IPS अधिकारी को मिली पोस्टिंग, 4 आईपीएस के तबादले; देखें सूची

राजस्थान सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और 6 अन्य को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 24, 2025

IPS Trasfer list in rajasthan
Photo- Patrika Network

6 New IPS Officer Posting: राजस्थान सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और 6 अन्य को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सरकार ने यह कदम प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rain: ‘मूसलाधार बारिश’ की चेतावनी… इन 6 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित, जानें अगले 3-4 दिन का मौसम?
जयपुर
school holidays in rajasthan

4 IPS अधिकारी इधर से उधर

इस तबादला सूची में हेमंत कलाल (2021 बैच) को सहायक पुलिस आयुक्त, जोधपुर पूर्व से अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पूर्व), कंबले शरण गोपीनाथ (2021 बैच) को सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त-साचौर, जालौर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अलवर शहर, रोशन मीणा (बैच 2021) सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त-नीम का थाना, सीकर से अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पश्चिम जोधपुर, उषा यादव (बैच 2022) सहायक पुलिस अधीक्षक ,वृत्त-पाली से सहायक पुलिस आयुक्त, चौमूं लगाया गया है।

इन IPS अधिकारियों का पदस्थापन

वहीं, 6 अन्य आईपीएस अधिकारी को पदस्थापन के आदेश जारी किए गए हैं। अजय सिंह राठौर (बैच 2022) सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त किशनगढ़, अजमेर, आशिमा वासवानी (बैच 2023) सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त मावली, उदयपुर, पाटिल अभिजीत तुलसीराम (बैच 2023) सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त राजगढ़, चूरू, जतिन जैन (बैच 2023) सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त नागौर, नागौर, माधव उपाध्याय (बैच 2023) सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त भीलवाड़ा सदर, भीलवाड़ा, प्रतीक सिंह (बैच 2023) सहायक पुलिस आयुक्त, जोधपुर पूर्व, जोधपुर आयुक्तालय, जोधपुर

ये भी पढ़ें

Udaipur News: अलसुबह 510 पुलिसकर्मियों ने 780 जगहों पर दी दबिश, अपराधियों में मच गया हड़कंप
उदयपुर
Udaipur Police Raid

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 04:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में 6 नए ट्रेनी IPS अधिकारी को मिली पोस्टिंग, 4 आईपीएस के तबादले; देखें सूची

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.