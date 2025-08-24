राजस्थान में 6 नए ट्रेनी IPS अधिकारी को मिली पोस्टिंग, 4 आईपीएस के तबादले; देखें सूची

वहीं, 6 अन्य आईपीएस अधिकारी को पदस्थापन के आदेश जारी किए गए हैं। अजय सिंह राठौर (बैच 2022) सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त किशनगढ़, अजमेर, आशिमा वासवानी (बैच 2023) सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त मावली, उदयपुर, पाटिल अभिजीत तुलसीराम (बैच 2023) सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त राजगढ़, चूरू, जतिन जैन (बैच 2023) सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त नागौर, नागौर, माधव उपाध्याय (बैच 2023) सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त भीलवाड़ा सदर, भीलवाड़ा, प्रतीक सिंह (बैच 2023) सहायक पुलिस आयुक्त, जोधपुर पूर्व, जोधपुर आयुक्तालय, जोधपुर