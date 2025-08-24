राजस्थान में 6 नए ट्रेनी IPS अधिकारी को मिली पोस्टिंग, 4 आईपीएस के तबादले; देखें सूची

6 New IPS Officer Posting: राजस्थान सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और 6 अन्य को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सरकार ने यह कदम प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इस तबादला सूची में हेमंत कलाल (2021 बैच) को सहायक पुलिस आयुक्त, जोधपुर पूर्व से अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पूर्व), कंबले शरण गोपीनाथ (2021 बैच) को सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त-साचौर, जालौर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अलवर शहर, रोशन मीणा (बैच 2021) सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त-नीम का थाना, सीकर से अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पश्चिम जोधपुर, उषा यादव (बैच 2022) सहायक पुलिस अधीक्षक ,वृत्त-पाली से सहायक पुलिस आयुक्त, चौमूं लगाया गया है।
वहीं, 6 अन्य आईपीएस अधिकारी को पदस्थापन के आदेश जारी किए गए हैं। अजय सिंह राठौर (बैच 2022) सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त किशनगढ़, अजमेर, आशिमा वासवानी (बैच 2023) सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त मावली, उदयपुर, पाटिल अभिजीत तुलसीराम (बैच 2023) सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त राजगढ़, चूरू, जतिन जैन (बैच 2023) सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त नागौर, नागौर, माधव उपाध्याय (बैच 2023) सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त भीलवाड़ा सदर, भीलवाड़ा, प्रतीक सिंह (बैच 2023) सहायक पुलिस आयुक्त, जोधपुर पूर्व, जोधपुर आयुक्तालय, जोधपुर