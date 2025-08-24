Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उदयपुर

Udaipur News: अलसुबह 510 पुलिसकर्मियों ने 780 जगहों पर दी दबिश, अपराधियों में मच गया हड़कंप

एएसपी सिटी उमेश ओझा, एएसपी मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, एएसपी खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और जिले के सभी वृत्ताधिकारियों के सुपरविजन में प्रत्येक थाना एरिया में टीमें बनाकर कार्रवाई की गई।

उदयपुर

Rakesh Mishra

Aug 24, 2025

Udaipur Police Raid
घंटाघर थाना पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बदमाशों की निगरानी हो या अपने क्षेत्र में प्रभुत्व जमाने की कोशिश। उदयपुर पुलिस लगातार नापाक इरादों को कुचल रही है। एक माह में ही यह चौथी बार का मौका था, जब पुलिस ने अलसुबह दबिश दी। जिलेभर में हुई कार्रवाई में 324 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आइजी गौरव श्रीवास्तव और एसपी योगेश गोयल की ओर से वांछित अपराधियों की धरपकड़ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है।

आकस्मिक जांच और दबिश देकर अपराधियों की धरपकड़ की गई। एएसपी सिटी उमेश ओझा, एएसपी मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, एएसपी खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और जिले के सभी वृत्ताधिकारियों के सुपरविजन में प्रत्येक थाना एरिया में टीमें बनाकर कार्रवाई की गई।

ये भी पढ़ें

पेट्रोल उड़ेलकर मासूम बेटी संग कुर्सी पर बैठी मां, फिर आग लगाई, दोनों की तड़प-तड़पकर दर्दनाक मौत
जोधपुर
Jodhpur mother daughter death

कार्रवाई का यह रहा परिणाम

  • 115 टीमों का गठन कर कार्रवाई।
  • 510 पुलिसकर्मियों की भागीदारी।
  • 780 स्थानों पर दबिश दी जिले में
  • 324 बदमाशों की गिरफ्तारी।

पुलिस ने किस-किस तरह की कार्रवाई

  • आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती में वांछित 7 बदमाशों को पकड़ा।
  • गिरफ्तारी से बचने छिप रहे स्थायी वारंटी, गिरफ्तारी, सामान्य प्रकरण में वांछित 54 जनों को दबोचा।
  • अपराध की मानसिकता पर निरोधात्मक कार्रवाई में नए विधिक प्रावधानों के तहत 228 जनों को गिरफ्तार किया गया।
  • एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम के तहत 17 केस दर्ज कर 12 जनों को गिरफ्तार किया।
  • जिलेभर में पुलिस टीमों की ओर से कार्रवाई के दौरान 32 हिस्ट्रीशीटर्स के यहां दबिश दी जाकर पूछताछ की।

यह वीडियो भी देखें

इनका कहना

जिले में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। वहीं आमजन से अपील की जाती है कि अपराध और अपराधियों की सूचना पुलिस को दें, ताकि शांतिपूर्ण माहौल बना रखा जा सके। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
योगेश गोयल, एसपी, उदयपुर

ये भी पढ़ें

Jodhpur: छात्र की मौत पर गजेन्द्र सिंह शेखावत के निशाने पर अशोक गहलोत, कहा- हादसे को राजनीति का रंग देना उचित नहीं
जोधपुर
Gajendra Singh Shekhawat

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 04:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur News: अलसुबह 510 पुलिसकर्मियों ने 780 जगहों पर दी दबिश, अपराधियों में मच गया हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.