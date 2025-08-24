Udaipur News: अलसुबह 510 पुलिसकर्मियों ने 780 जगहों पर दी दबिश, अपराधियों में मच गया हड़कंप

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बदमाशों की निगरानी हो या अपने क्षेत्र में प्रभुत्व जमाने की कोशिश। उदयपुर पुलिस लगातार नापाक इरादों को कुचल रही है। एक माह में ही यह चौथी बार का मौका था, जब पुलिस ने अलसुबह दबिश दी। जिलेभर में हुई कार्रवाई में 324 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आइजी गौरव श्रीवास्तव और एसपी योगेश गोयल की ओर से वांछित अपराधियों की धरपकड़ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है।
आकस्मिक जांच और दबिश देकर अपराधियों की धरपकड़ की गई। एएसपी सिटी उमेश ओझा, एएसपी मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, एएसपी खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और जिले के सभी वृत्ताधिकारियों के सुपरविजन में प्रत्येक थाना एरिया में टीमें बनाकर कार्रवाई की गई।
यह वीडियो भी देखें
जिले में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। वहीं आमजन से अपील की जाती है कि अपराध और अपराधियों की सूचना पुलिस को दें, ताकि शांतिपूर्ण माहौल बना रखा जा सके। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
योगेश गोयल, एसपी, उदयपुर