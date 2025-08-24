Udaipur News: अलसुबह 510 पुलिसकर्मियों ने 780 जगहों पर दी दबिश, अपराधियों में मच गया हड़कंप

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बदमाशों की निगरानी हो या अपने क्षेत्र में प्रभुत्व जमाने की कोशिश। उदयपुर पुलिस लगातार नापाक इरादों को कुचल रही है। एक माह में ही यह चौथी बार का मौका था, जब पुलिस ने अलसुबह दबिश दी। जिलेभर में हुई कार्रवाई में 324 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आइजी गौरव श्रीवास्तव और एसपी योगेश गोयल की ओर से वांछित अपराधियों की धरपकड़ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है।