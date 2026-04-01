Good News: 79,000 करोड़ की परियोजना से राजस्थान बनेगा पेट्रोकेमिकल हब, मोदी करेंगे रिफाइनरी का उद्घाटन

मुख्यमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी परियोजना न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि इससे प्रदेश के आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और रिफाइनरी से उत्पादित एलपीजी टैंकरों को हरी झंडी भी दिखाएंगे।