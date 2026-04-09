PNG Connection: घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने में प्रतिदिन औसतन तीन से चार गुणा की बढ़ोतरी

कार्यभार संभालने के बाद पहली बार विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हुए पाटनी ने स्पष्ट कहा कि जिन क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा विकसित हो चुका है, वहां तेजी से लोगों को डीपीएनजी सुविधा से जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आरएसजीएल द्वारा प्रतिदिन लगभग 50 से 60 डीपीएनजी कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 150 से 200 प्रतिदिन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।