School Holidays: राजस्थान में ग्रीष्मावकाश की छुट्टियों में कटौती से नाराज शिक्षक, सरकार से पुनर्विचार की मांग

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को प्रेसवार्ता में बताया कि विभाग ऐसे बच्चों को अपना नाम बदलने का अवसर देगा, जिनके नाम अर्थहीन हैं या मजाक का कारण बनते हैं। मंत्री ने कहा कि कई बार अभिभावक अज्ञानता में बच्चों के ऐसे नाम रख देते हैं, जो आगे चलकर उनके लिए परेशानी और उपहास का कारण बनते हैं। ऐसे बच्चों को अब सार्थक नाम चुनने का अवसर दिया जाएगा, जिससे उनकी पहचान मजबूत हो सके।