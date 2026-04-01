Good News: रामजल सेतु लिंक परियोजना से बदलेगी तस्वीर, 17 जिलों को मिलेगा पानी

Ramjal Setu Link Project: जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उनकी समृद्धि से ही देश का विकास संभव है। इसी दिशा में सरकार ने रामजल सेतु लिंक परियोजना को आगे बढ़ाया है, जिससे प्रदेश के 17 जिलों के किसानों को सिंचाई और पेयजल के लिए भरपूर पानी उपलब्ध होगा।