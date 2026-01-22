नए डॉक्टरों के लिए सौगात, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पद बढ़े 

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन अतिरिक्त पदों से विभिन्न क्लिनिकल और नॉन-क्लिनिकल विभागों में कार्यरत डॉक्टरों पर बढ़ते कार्यभार को कम किया जा सकेगा। साथ ही शिक्षण, प्रशिक्षण और मरीजों को मिलने वाली चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत पदों पर भर्ती एवं काउंसलिंग की प्रक्रिया को शीघ्र शुरू किया जाएगा, ताकि नए सीनियर रेजिडेंट जल्द से जल्द सेवा में योगदान दे सकें। इससे मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को बेहतर अकादमिक मार्गदर्शन मिलेगा और अस्पतालों में मरीजों को समय पर विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध हो सकेगा।

इस निर्णय को चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक पहल माना जा रहा है, जो आने वाले समय में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करेगा