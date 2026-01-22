22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

नए डॉक्टरों के लिए सौगात, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पद बढ़े 

जयपुर। राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया गया है। राजस्थान के 6 राजकीय एवं 4 राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) मेडिकल कॉलेजों के अधीन संचालित महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेंट के कुल 298 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। यह फैसला प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Vikas Jain

Jan 22, 2026

डॉक्टर की मौत (File Photo)

जयपुर। राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया गया है। राजस्थान के 6 राजकीय एवं 4 राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) मेडिकल कॉलेजों के अधीन संचालित महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेंट के कुल 298 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। यह फैसला प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने और मेडिकल कॉलेजों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से लिया गया है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन अतिरिक्त पदों से विभिन्न क्लिनिकल और नॉन-क्लिनिकल विभागों में कार्यरत डॉक्टरों पर बढ़ते कार्यभार को कम किया जा सकेगा। साथ ही शिक्षण, प्रशिक्षण और मरीजों को मिलने वाली चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत पदों पर भर्ती एवं काउंसलिंग की प्रक्रिया को शीघ्र शुरू किया जाएगा, ताकि नए सीनियर रेजिडेंट जल्द से जल्द सेवा में योगदान दे सकें। इससे मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को बेहतर अकादमिक मार्गदर्शन मिलेगा और अस्पतालों में मरीजों को समय पर विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध हो सकेगा।
इस निर्णय को चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक पहल माना जा रहा है, जो आने वाले समय में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करेगा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 04:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / नए डॉक्टरों के लिए सौगात, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पद बढ़े 

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाजार में प्रतिष्ठानों के बाहर कचरा पात्र नहीं रखा तो चुकाना होगा भारी जुर्माना

जयपुर

IMD Alert: राजस्थान के इन 5 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की नई चेतावनी

Rajasthan Rain Alert
जयपुर

महंगे टिकट, बदरंग विरासत: आमेर महल की दीवारों पर स्याह सच

जयपुर

Weather Alert: किसी भी वक्त बदल सकता है मौसम, IMD ने जारी की बारिश की बड़ी चेतावनी, रहें सावधान

Rain alert, Rain alert in Rajasthan, IMD rain alert, Meteorological Department rain alert, Jodhpur rain alert, Bikaner rain alert, Shekhawati rain alert, Western disturbance, Western disturbance in Rajasthan, IMD western disturbance, western disturbance alert, weather report, weather alert, how will the weather be today, रेन अलर्ट, रेन अलर्ट इन राजस्थान, आईएमडी रेन अलर्ट, मौसम विभाग रेन अलर्ट, जोधपुर रेन अलर्ट, बीकानेर रेन अलर्ट, शेखावाटी रेन अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ इन राजस्थान, आईएमडी पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ अलर्ट, वेदर रिपोर्ट, वेदर अलर्ट, आज मौसम कैसा रहेगा
जयपुर

सफाईकर्मी भर्ती का इंतजार करने वाले युवाओं को खुशखबरी, 15 दिन में शुरू होगी प्रक्रिया

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.