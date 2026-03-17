Jaipur News: अवैध वसूली गैंग का आतंक, पुलिस की कार्रवाई में हुआ बड़ा खुलासा

डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद ने बताया कि सोमवार को सूचना मिली थी कि कुछ पुरुष महिला किन्नर का वेश बनाकर 200 फीट बायपास के पास स्लिप लेन क्षेत्र में वाहन चालकों को परेशान कर रहे हैं और उनसे अनुचित राशि वसूल रहे हैं।

पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी तो वहां एक महिला किन्नर के साथ आठ पुरुष महिला किन्नर का वेश धारण किए हुए मिले। जांच में सामने आया कि ये लोग असली किन्नर के सहयोग से रेडलाइट पर वाहन चालकों से पैसे मांग रहे थे और कई चालकों से बदसलूकी भी कर चुके थे।