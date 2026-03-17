मटके जैसा ठंडा पानी अब बैग में! जयपुर के बाजारों में मिट्टी की बोतलों की भारी डिमांड, जानें कीमत और फायदे

Jaipur News: भीषण गर्मी के दस्तक देते ही गुलाबी नगरी के बाजारों में शीतल जल के लिए जतन शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बार खास बात यह है कि लोग फ्रिज के ठंडे पानी के बजाय अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। मिट्टी के घड़ों और सुराहियों का क्रेज तो हमेशा रहता है, लेकिन अब एक नया ट्रेंड 'मिट्टी की बोतलों' (Earthen Bottles) का शुरू हो गया है। जयपुर के चौराहों से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक, इन बोतलों की धूम मची हुई है।