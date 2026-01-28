प्रदूषण रोकने के लिए होगा बड़ा काम, राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की जरूरत

जयपुर. एनसीआर राजस्थान के तहत आने वाले अलवर, भरतपुर व भिवाड़ी क्षेत्रों के लिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनानी होगी। मीयावाकी तकनीक से पौधरोपण करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग को बढ़ाने व सफाई में तकनीक के उपयोग को बढ़ाने की जरूरत है। यह आवश्यकता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताई है। उन्होंने प्रदूषण रोकने के लिए एक विशेष राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन करने के लिए भी कहा है।