राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 3 नवंबर से फिर सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, बारिश का अलर्ट

बीते 24 घंटे में जयपुर का अधिकतम तापमान 30.2, बाड़मेर का 35.9, श्रीगंगानगर का 33, वनस्थली का 30.6, जैसलमेर का 34.6, जोधपुर का 33.8, जालोर 33.4, लूणकरणसर का 32.3, संगरिया का 32.7, नागौर का 32.2, पिलानी का 31.9, कोटा का 30, फलौदी का 33.6 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया।