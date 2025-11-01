राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 3 नवंबर से फिर सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, बारिश का अलर्ट

पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। जयपुर सहित प्रदेशभर में बीते 24 घंटे में एक से दो जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने साथ ही कुछ जगहों पर तेज धूप भी रही। फिलहाल तापमान में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है।
जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक अरब सागर की खाड़ी में बना अवदाब कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में परिवर्तित हो गया है। रविवार को उदयपुर, कोटा संभाग में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
तीन नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार पुनः जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।
इस दौरान बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। राज्य के अधिकांश भागों में पांच नवंबर से आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री गिरावट होने की संभावना है।
बीते 24 घंटे में जयपुर का अधिकतम तापमान 30.2, बाड़मेर का 35.9, श्रीगंगानगर का 33, वनस्थली का 30.6, जैसलमेर का 34.6, जोधपुर का 33.8, जालोर 33.4, लूणकरणसर का 32.3, संगरिया का 32.7, नागौर का 32.2, पिलानी का 31.9, कोटा का 30, फलौदी का 33.6 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग