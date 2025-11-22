बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर जयपुर में होगा कार्यक्रम, शिवसेना शिंदे गुट में राजस्थान में नई नियुक्तियां

जयपुर। शिवसेना शिंदे गुट के राजस्थान प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष सचिन सिंह गौड़ और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रदेश में पार्टी के विस्तार, रणनीति और नियुक्तियों को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान तीन नई नियुक्तियां की गई। गंगानगर के विक्रम सिंह राठौड़ को उप राज्य प्रमुख (उपाध्यक्ष), सुनील शर्मा को प्रदेश सचिव और जितेंद्र सिंह राठौर को जिला अध्यक्ष जयपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई।
सचिन सिंह गौड़ ने कहा कि ये नियुक्तियां राजस्थान में पार्टी को जमीन स्तर पर मजबूत करने का प्रयास हैं। उनका कहना था कि गंगानगर जैसे सीमावर्ती जिलों से संगठन की सक्रियता साफ संकेत देती है कि आने वाले समय में गांव-ढाणी तक शिवसेना शिंदे गुट की उपस्थिति महसूस की जाएगी। गौड़ ने कहा कि पार्टी बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने में जुटी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों के विरोध में है जो धर्म के नाम पर समाज में तनाव फैलाते हैं।
प्रदेश अध्यक्ष प्रह्लाद सिंह पालड़ी ने अगली राजनीतिक रणनीति और कार्यक्रमों का रोडमैप भी रखा। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को एक विशेष समीक्षा बैठक होगी और 23 जनवरी को जयपुर में बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर भव्य आयोजन किया जाएगा। इससे शिवसैनिकों में नई ऊर्जा और उत्साह आएगा। प्रह्लाद सिंह ने कहा कि सदस्यता अभियान को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और 25 हजार से अधिक सदस्य बनाए जा चुके हैं। 15 जनवरी के बाद यह संख्या एक लाख तक ले जाने का लक्ष्य है।
राजस्थान में तीसरे मोर्चे की संभावना पर उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी का फोकस खुद को मजबूत करना है। जरूरत पड़ने पर भाजपा या अन्य दलों से गठबंधन पर विचार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन की कोई योजना नहीं है, लेकिन भविष्य में विकल्प खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि नई नियुक्तियां और बढ़ती सदस्यता पार्टी को राजस्थान में सशक्त पहचान दिलाएंगी।
