Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर जयपुर में होगा कार्यक्रम, शिवसेना शिंदे गुट में राजस्थान में नई नियुक्तियां

शिवसेना शिंदे गुट के राजस्थान प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर बैठक हुई।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Nov 22, 2025

जयपुर। शिवसेना शिंदे गुट के राजस्थान प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष सचिन सिंह गौड़ और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रदेश में पार्टी के विस्तार, रणनीति और नियुक्तियों को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान तीन नई नियुक्तियां की गई। गंगानगर के विक्रम सिंह राठौड़ को उप राज्य प्रमुख (उपाध्यक्ष), सुनील शर्मा को प्रदेश सचिव और जितेंद्र सिंह राठौर को जिला अध्यक्ष जयपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई।

सचिन सिंह गौड़ ने कहा कि ये नियुक्तियां राजस्थान में पार्टी को जमीन स्तर पर मजबूत करने का प्रयास हैं। उनका कहना था कि गंगानगर जैसे सीमावर्ती जिलों से संगठन की सक्रियता साफ संकेत देती है कि आने वाले समय में गांव-ढाणी तक शिवसेना शिंदे गुट की उपस्थिति महसूस की जाएगी। गौड़ ने कहा कि पार्टी बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने में जुटी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों के विरोध में है जो धर्म के नाम पर समाज में तनाव फैलाते हैं।

प्रदेश अध्यक्ष प्रह्लाद सिंह पालड़ी ने अगली राजनीतिक रणनीति और कार्यक्रमों का रोडमैप भी रखा। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को एक विशेष समीक्षा बैठक होगी और 23 जनवरी को जयपुर में बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर भव्य आयोजन किया जाएगा। इससे शिवसैनिकों में नई ऊर्जा और उत्साह आएगा। प्रह्लाद सिंह ने कहा कि सदस्यता अभियान को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और 25 हजार से अधिक सदस्य बनाए जा चुके हैं। 15 जनवरी के बाद यह संख्या एक लाख तक ले जाने का लक्ष्य है।

राजस्थान में तीसरे मोर्चे की संभावना पर उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी का फोकस खुद को मजबूत करना है। जरूरत पड़ने पर भाजपा या अन्य दलों से गठबंधन पर विचार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन की कोई योजना नहीं है, लेकिन भविष्य में विकल्प खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि नई नियुक्तियां और बढ़ती सदस्यता पार्टी को राजस्थान में सशक्त पहचान दिलाएंगी।

ये भी पढ़ें

चिकित्सा मंत्री से बोले पीड़ित, दो-दो लाख रुपए मांगे नौकरी के, नहीं दिए तो नौकरी से निकाला, अक्सा कंस्ट्रक्शन पर लगे आरोप
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 08:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर जयपुर में होगा कार्यक्रम, शिवसेना शिंदे गुट में राजस्थान में नई नियुक्तियां

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Elevated Road: मेट्रो फेज-2 के जाल में फंसा झालाना एलिवेटेड रोड का काम, जानिए कब शुरू होगा निर्माण

Jaipur elevated road work
जयपुर

Rajasthan congress : राजस्थान कांग्रेस में बड़ा बदलाव,  45 जिलाध्यक्ष किए घोषित, देखें पूरी सूची

जयपुर

सीज कारखाने से मालिक ओडिशा ले गया बस, जयपुर में पुलिस ने कारखाना मालिक को पकड़ा, RTO और बस बॉडी बिल्डर्स आमने-सामने, जा सकते है हाईकोर्ट

जयपुर

मुख्य सचिव ने SMS अस्पताल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

Chief Secretary V. Srinivas
जयपुर

Pachpadra Refinery: राजस्थान में 80,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे प्रोजेक्ट का जल्द होगा उद्घाटन, पीएम मोदी हो सकते हैं शामिल

Pachpadra Refinery
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.