बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर जयपुर में होगा कार्यक्रम, शिवसेना शिंदे गुट में राजस्थान में नई नियुक्तियां

सचिन सिंह गौड़ ने कहा कि ये नियुक्तियां राजस्थान में पार्टी को जमीन स्तर पर मजबूत करने का प्रयास हैं। उनका कहना था कि गंगानगर जैसे सीमावर्ती जिलों से संगठन की सक्रियता साफ संकेत देती है कि आने वाले समय में गांव-ढाणी तक शिवसेना शिंदे गुट की उपस्थिति महसूस की जाएगी। गौड़ ने कहा कि पार्टी बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने में जुटी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों के विरोध में है जो धर्म के नाम पर समाज में तनाव फैलाते हैं।