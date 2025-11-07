जयपुर के भांकरोटा में क्रूरता की हदें पार: युवक ने कुत्ते को बांधकर ट्रांसफार्मर पर फेंका, करंट से तड़प-तड़पकर मौत

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Rajasthan News: राजधानी जयपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। भांकरोटा थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा इलाके में शुक्रवार सुबह एक निर्दयी युवक ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। उसने एक मासूम पालतू कुत्ते के पैर रस्सी से बांधे और उसे सीधे विद्युत ट्रांसफार्मर पर फेंक दिया। उच्च वोल्टेज करंट की चपेट में आने से कुत्ता मौके पर ही झुलस गया और तड़प-तड़पकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई।
यह वाकया इतना दिल दहला देने वाला था कि कुत्ते का मालिक सड़क पर बैठकर दहाड़ें मार-मारकर रोने लगा। उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग भी सिहर उठे।
घटना तब की है जब इलाके में कुछ लोग सुबह-सुबह टहल रहे थे। अचानक ट्रांसफार्मर से तेज चिंगारियां निकलती दिखीं और जोरदार आवाज आई। पास जाकर देखा तो सभी के होश उड़ गए। ट्रांसफार्मर के ऊपर एक कुत्ता रस्सी से बंधा हुआ बुरी तरह झुलस चुका था। उसकी लाश अभी भी करंट की जद में लटकी हुई थी। लोगों ने फौरन एकजुट होकर कुत्ते के शव को नीचे उतारा और पूरी घटना की वीडियो बना ली, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
कुत्ते का मालिक जब मौके पर पहुंचा तो उसका हाल देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। वह अपने पालतू को गोद में लेकर जोर-जोर से रोने लगा। उसने बताया कि कुत्ता कई सालों से उसके परिवार का सदस्य था और सभी उसे बेहद प्यार करते थे। मालिक की यह हालत देखकर आसपास खड़े लोग भी खुद को रोक नहीं पाए और कईयों ने आंसू पोछते हुए आरोपी को फांसी तक की सजा देने की मांग की।
इलाके में इस घटना के बाद आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। उनका कहना है कि ऐसे हैवानियत भरे कृत्य करने वालों को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। अगर ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिली तो भविष्य में इसी तरह की वारदातें बढ़ेंगी। पशु प्रेमी संगठनों ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। जयपुर के कई एनजीओ ने थाने के सामने धरना दिया और दोषी को सजा देने की मांग की है।
सूचना मिलते ही भांकरोटा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एसएचओ ने बताया कि आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। फिलहाल मामला भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कर लिया गया है।
