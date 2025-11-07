जयपुर के भांकरोटा में क्रूरता की हदें पार: युवक ने कुत्ते को बांधकर ट्रांसफार्मर पर फेंका, करंट से तड़प-तड़पकर मौत

घटना तब की है जब इलाके में कुछ लोग सुबह-सुबह टहल रहे थे। अचानक ट्रांसफार्मर से तेज चिंगारियां निकलती दिखीं और जोरदार आवाज आई। पास जाकर देखा तो सभी के होश उड़ गए। ट्रांसफार्मर के ऊपर एक कुत्ता रस्सी से बंधा हुआ बुरी तरह झुलस चुका था। उसकी लाश अभी भी करंट की जद में लटकी हुई थी। लोगों ने फौरन एकजुट होकर कुत्ते के शव को नीचे उतारा और पूरी घटना की वीडियो बना ली, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।