जयपुर

‘पानी मांगने पर तौड़े पैर…25 से अधिक फ्रैक्चर’, गहलोत ने BJP विधायक पर लगाए आरोप; कपासन जाने का किया ऐलान

Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में पानी की मांग उठाने वाले युवक सूरज माली पर हुए जानलेवा हमले ने प्रदेश में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 20, 2025

Ashok Gehlot
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में पानी की मांग उठाने वाले युवक सूरज माली पर हुए जानलेवा हमले ने प्रदेश में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना के लिए बीजेपी विधायक अर्जुनलाल जीनगर पर सीधा हमला बोला है। गहलोत ने इसे 'लोकतंत्र की हत्या' करार दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि वह 21 सितंबर को कपासन जाकर पीड़ित सूरज माली और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे।

गहलोत का बीजेपी पर निशाना

अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा कि राजस्थान में चारों ओर अराजकता का माहौल बन चुका है। बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती जैसे क्राइम आम हो गए हैं। चिंताजनक ये है कि अब भाजपा विधायक ही गुंडागर्दी में शामिल हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के कपासन में भाजपा विधायक अर्जुनलाल जीनगर को पानी के लिए किया गया चुनावी वादा याद दिलाने पर युवक सूरज माली पर जानलेवा हमला भाजपा राज में लोकतंत्र की हत्या की नई तस्वीर है।

Rajasthan: कपासन में युवक ने BJP विधायक को याद दिलाया वादा, पानी की उठाई मांग; अब 6-7 बदमाशों ने तोड़े दोनों पैर
चित्तौड़गढ़
Attack on a youth in Kapasan

पूर्व सीएम ने कहा कि पीड़ित युवक के 25 से अधिक फ्रैक्चर आए हैं। युवक की स्थिति ऐसी है कि अभी तक डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। क्या भाजपा विधायकों से सवाल पूछने पर आमजन की जान लेने का प्रयास किया जाएगा? क्या पुलिस ऐसे विधायक पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाएगी? पुलिस ने अभी तक इस घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। गहलोत ने कहा कि कल मैं कपासन पहुंचकर पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करूंगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, चित्तौड़गढ़ के धोबी खेड़ा गांव का 20 वर्षीय सूरज माली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए कपासन तालाब में मातृकुंडिया बांध का पानी लाने की मांग कर रहा था। उसने बीजेपी विधायक अर्जुनलाल जीनगर को संबोधित करते हुए कई वीडियो पोस्ट किए, जिसमें वह उनके चुनावी वादों को याद दिला रहा था। सूरज का कहना था कि क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या है और तालाब में पानी लाने से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी।

इन वीडियो के बाद सूरज को लगातार धमकियां मिल रही थीं। यहां तक कि उसकी फैक्ट्री के प्रबंधन ने भी उसे वीडियो पोस्ट न करने की सलाह दी थी।

इसके बाद 15 सितंबर की शाम सूरज अपने दोस्त के साथ काम से लौट रहा था, नकाबपोश हमलावरों ने उसे रोककर लोहे की सरियों और पाइपों से बेरहमी से पीटा। हमलावरों ने उसके पैरों पर कई वार किए, जिससे दोनों पैर टूट गए। गंभीर हालत में सूरज को पहले चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे उदयपुर रेफर किया गया। यहां से अब अहमदाबाद रैफर कर दिया गया है।

कांग्रेस का चल रहा प्रदर्शन

कांग्रेस पार्टी का इस घटना के खिलाफ कपासन में धरना-प्रदर्शन चल रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सूरज के लिए न्याय की मांग की थी। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद कपासन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और सूरज का बयान दर्ज किया था। सूरज ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया और विधायक पर हमला करवाने का शक जताया है।

अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार

कपासन थानाधिकारी रतन सिंह ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। घटना के चार दिन बाद पुलिस ने तीन आरोपियों मदनलाल गुर्जर (23), राधेश्याम गुर्जर (27) और कैलाश गुर्जर (23) को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि हमले के पीछे की वजह और अन्य आरोपियों का पता लगाया जा सके।

राजस्थान पुलिस विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में किया बदलाव, नए फैसले से खिलाड़ी नाराज
जयपुर
Rajasthan Police Department has changed recruitment process new decision players unhappy they will not become police constables

Updated on:

20 Sept 2025 12:39 pm

Published on:

20 Sept 2025 11:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 'पानी मांगने पर तौड़े पैर…25 से अधिक फ्रैक्चर', गहलोत ने BJP विधायक पर लगाए आरोप; कपासन जाने का किया ऐलान

