‘पानी मांगने पर तौड़े पैर…25 से अधिक फ्रैक्चर’, गहलोत ने BJP विधायक पर लगाए आरोप; कपासन जाने का किया ऐलान

पूर्व सीएम ने कहा कि पीड़ित युवक के 25 से अधिक फ्रैक्चर आए हैं। युवक की स्थिति ऐसी है कि अभी तक डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। क्या भाजपा विधायकों से सवाल पूछने पर आमजन की जान लेने का प्रयास किया जाएगा? क्या पुलिस ऐसे विधायक पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाएगी? पुलिस ने अभी तक इस घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। गहलोत ने कहा कि कल मैं कपासन पहुंचकर पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करूंगा।