राजस्थान पुलिस विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में किया बदलाव, नए फैसले से खिलाड़ी नाराज

Police Constable Recruitment : राजस्थान पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती को लेकर खिलाड़ियों में गहरी नाराजगी है। विभाग ने हाल ही में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए सीईटी को अनिवार्य कर दिया है और नेशनल खिलाड़ियों को मिलने वाले 17 बोनस अंकों की भी समाप्त कर दिया है। इस फैसले से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी पुलिस में कांस्टेबल नहीं बन पा रहे। खिलाड़ियों का कहना है कि खेल कोटे का मूल उद्देश्य था राज्य और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में अवसर मिले परन्तु यह नियम खिलाड़ियों को खेल से ही दूर कर देंगे।