फैक्ट्री में मजदूर की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार

करधनी थाना पुलिस ने फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की हत्या करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस फरार चल रहे आरोपी के साथी की तलाश कर रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक रवि खुद लिव इन में रहता था, जबकि उसकी बहन का उसके साथी आशीष के साथ नाम जोड़कर बदनाम करता था।

डीसीपी (पश्चिम) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हरिशंकर कुशवाह (20) मेटल कंपनी सरणा डूंगर का रहने वाला था। हत्या के बाद फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चैक किए। अलग अलग टीमें बनाकर महुबा (उ.प्र) रोहतक, दिल्ली आदि जगहों पर दबिश दी । पुलिस ने आरोपी हरिशंकर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे साथी आशीष की तलाश की जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक रवि कुमार एक ही फैक्ट्री देव मेटल उद्योग सरना डूंगर में काम करते थे। गिरफ्तार आरोपी हरिशंकर कुशवाह की बहन भी अपने पति के साथ इसी कंपनी में रहती है। हरिशंकर और आशीष रवि से रंजिश रखते थे। उनका मानना था कि रवि कुमार हरिशंकर की बहन का नाम आरोपी आशीष के साथ जोड़ कर फैक्ट्री में बातें फैलाकर बदनाम करता था। आशीष व हरिशंकर एक ही गांव के रहने वाले 20 सितंबर को आशीष ने रवि से इस बात पर नाराजगी भी जताई थी। इसी नाराजगी व रंजिश के चलते आशीष और हरिशंकर ने 20 सितंबर को देव मेटर कंपनी में बने कमरे में रवि की हत्या कर दी।