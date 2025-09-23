Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

फैक्ट्री में मजदूर की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार

करधनी थाना पुलिस ने फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की हत्या करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

जयपुर

Lalit Tiwari

Sep 23, 2025

करधनी थाना पुलिस ने फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की हत्या करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस फरार चल रहे आरोपी के साथी की तलाश कर रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक रवि खुद लिव इन में रहता था, जबकि उसकी बहन का उसके साथी आशीष के साथ नाम जोड़कर बदनाम करता था।
डीसीपी (पश्चिम) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हरिशंकर कुशवाह (20) मेटल कंपनी सरणा डूंगर का रहने वाला था। हत्या के बाद फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चैक किए। अलग अलग टीमें बनाकर महुबा (उ.प्र) रोहतक, दिल्ली आदि जगहों पर दबिश दी । पुलिस ने आरोपी हरिशंकर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे साथी आशीष की तलाश की जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक रवि कुमार एक ही फैक्ट्री देव मेटल उद्योग सरना डूंगर में काम करते थे। गिरफ्तार आरोपी हरिशंकर कुशवाह की बहन भी अपने पति के साथ इसी कंपनी में रहती है। हरिशंकर और आशीष रवि से रंजिश रखते थे। उनका मानना था कि रवि कुमार हरिशंकर की बहन का नाम आरोपी आशीष के साथ जोड़ कर फैक्ट्री में बातें फैलाकर बदनाम करता था। आशीष व हरिशंकर एक ही गांव के रहने वाले 20 सितंबर को आशीष ने रवि से इस बात पर नाराजगी भी जताई थी। इसी नाराजगी व रंजिश के चलते आशीष और हरिशंकर ने 20 सितंबर को देव मेटर कंपनी में बने कमरे में रवि की हत्या कर दी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 10:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / फैक्ट्री में मजदूर की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.