पावर बाइक चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार

श्याम नगर थाना पुलिस ने पावर बाइक चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से चुराई हुई बाइक पूर्व में ही बरामद कर ली थी। आरोपी पर बाड़ी, धौलपुर, के प्रकरण में पांच हजार रुपए का इनाम घोषित है।

थानाप्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी लवकुश गुर्जर (22) कंचनपुर धौलपुर का रहने वाला है। 12 जुलाई को परिवादी अरिहंत जैन ने थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि 10 जुलाई को उसकी बाइक घर की पार्किंग में खड़ी की थी। 12 जुलाई को 5.30 बजे देखा तो वह चोरी हो चुकी थी। घर पर लगे सीसीटीवी कैमरो को चैक किया तो एक अनजान व्यक्ति घर पर आया और बाइक का ताला तोड़कर बाइक लेकर चला गया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद सीसीटीवी फुटेज चैक किए तो संदिग्ध लड़के द्वारा बाइक चुराना सामने आया। पुलिस ने जानकारी जुटाने के बाद आरोपी को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से चोरी गई बाइक पूर्व में बरामद की जा चुकी है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।