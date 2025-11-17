Jaipur: बेटी को एमबीबीएस में दिला दूंगा सीट, शातिर ठग के जाल में फंसा पिता, पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका
जयपुर। नीट पास करवाकर एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को श्याम नगर थाना पुलिस ने अलवर जेल से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ठगी की रकम 100 से अधिक बैंक खातों में ट्रांसफर की थी।
डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि मूलत: बिहार के महाराजगंज, हाल उत्तर प्रदेश में लंका स्थित नंगवा निवासी विवेक कुमार उर्फ विनित जोशी उर्फ राहुलराज उर्फ राहुल गुप्ता (32) को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अलवर और जयपुर में चार आपराधिक मामले दर्ज हैं।
ठगी के संबंध में निर्माण नगर स्थित एबी कॉलोनी निवासी महेश चंद अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिवादी ने बताया कि उनकी बेटी खुशी अग्रवाल ने नीट दी थी। उनके वाट्सऐप पर 23 मार्च 2023 को एक नंबर से मैसेज आया। मैसेज भेजने वाले ने अपना नाम विनित जोशी बताया और खुद को नीट चयन समिति का सदस्य कहा। उसने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर राजस्थान एसएमएस, जयपुर का होना बताया।
आरोपी ने कहा कि वह परिवादी की बेटी को एनआरआई कोटे की सीट पर एमबीबीएस में प्रवेश दिलवा देगा। रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 50 हजार रुपए मांगे और सीट रिजर्व करने का भरोसा दिलाया। बाद में उसने 5 लाख रुपए और ले लिए। एडिशनल डीसीपी ललित किशोर शर्मा ने बताया कि आरोपी की तलाश में कई ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। इस दौरान पता चला कि वह ठगी के एक प्रकरण में अलवर जेल में बंद है।
परिवादी ने बताया कि बेटी का एमबीबीएस में प्रवेश नहीं होने पर जब पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने खुद को बड़े अधिकारियों से जुड़ा बताते हुए सीबीआई अधिकारी का फर्जी पत्र भेजा और फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी।
