Jaipur: बेटी को एमबीबीएस में दिला दूंगा सीट, शातिर ठग के जाल में फंसा पिता, पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

आरोपी ने कहा कि वह परिवादी की बेटी को एनआरआई कोटे की सीट पर एमबीबीएस में प्रवेश दिलवा देगा। रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 50 हजार रुपए मांगे और सीट रिजर्व करने का भरोसा दिलाया। बाद में उसने 5 लाख रुपए और ले लिए। एडिशनल डीसीपी ललित किशोर शर्मा ने बताया कि आरोपी की तलाश में कई ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। इस दौरान पता चला कि वह ठगी के एक प्रकरण में अलवर जेल में बंद है।