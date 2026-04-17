Jaipur: जमीन कब्जा मामले में पूछताछ के लिए नोटिस मिलते ही भागा आरोपी, मोबाइल बंद करके बदला ठिकाना

गर निगम की राजस्व शाखा की लापरवाही और मिलीभगत ने अवैध एलईडी डिस्प्ले कारोबारियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में निगम ने दो एलईडी डिस्प्ले का 90 लाख रुपए का डिमांड नोट जारी किया, एक बार नोटिस भी भेजा, लेकिन वसूली शून्य रही। हैरानी की बात यह है कि इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और न तो बकाया वसूला गया, न ही सख्त कार्रवाई हुई।