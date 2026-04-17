CBSE 10th Result: होनहारों ने पत्रिका ऑफिस में केक कटिंग करके मनाया सफलता का जश्न, बताया सक्सेस मंत्र

सीबीएसई कक्षा 10 के परिणाम में सफलता हासिल कर बच्चों ने गुरुवार को अनुभव साझा किए। इसमें नायसा मलिक ने 95, अस्मि साठा ने 92, आर्शिया सिंहल 96.6, अलायना शर्मा ने 90, मेघना सचिन ने 90.4, रुदाक्षी शर्मा ने 92, रिद्धिमा गुप्ता ने 91.4, काव्य बडाया ने 94.8, काव्या पाटोदी ने 91.2, अभिज्ञ शेखावत ने 90.4 धृती यादव ने 93,.4, अबीर अग्रवाल ने 96.8, याशीका जैन ने 91.2, राशी जैन ने 92, याशिता अग्रवाल ने 91.2, भावना चौधरी ने 93.4, साक्षी यादव ने 91.2, दक्ष नहाटा ने 95.6, गर्वित नारवाडिया ने 96, आदित्य अग्रवाल ने 94.8, मानस अग्रवाल ने 90.4, आरव शर्मा ने 94.2, रुद्र प्रताप सिंह ने 93, क्रिशिव गुप्ता ने 94, दर्श खंडेलवाल ने 97, युग चौधरी ने 96.2, प्रभव सिंह ने 93.2, तेजस वशिष्ट ने 92, आर्येन्द्र सिंह राठौड़ ने 93, माक्र्षाथ नारुका ने 92, अश्विनी खत्री ने 92.8, ध्रुव जैन ने 95.6, वैभव जैन ने 93.2, अंश तिवारी ने 93.6, सृजन जैन ने 94.6, सृष्टि तिवाड़ी ने 91.4, अनिका जैन ने 93.8, ऋशा शर्मा ने 91, छवि ने 90, शौर्य पंडित ने 91, तक्षक यादव ने 94.2, शौर्य भार्गव ने 91, भौमिक गोयल ने 94, पार्थ ने 93.6 प्रतिशत अंक हासिल किए।